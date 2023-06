Helez: Da sam na Bakirovom mjestu, dao bih ostavku i ne bih se više bavio politikom

O radu Vijeća ministara BiH i Ministarstva odbrane BiH, opremljenosti bh. vojske, putu ka NATO-u, državnoj imovini i sigurnosnim provjerama za Dnevnik D na FTV je govorio Zukan Helez, prvi čovjek ovog resora.

Tvrdi da je u kratkom periodu završio niz projekata, a da je bila potrebna samo dobra volja. Kaže da je povećao budžet Oružanih snaga i ministarstva odbrane za 90 miliona KM, a plate pripadnicima Oružanih snaga za 30 posto. Dalje navodi da je potpisao nabavku 5.000 novih uniformi, te da se nabavljaju novi helikopteri.

Najmoderniji bombarderi na svijetu

Istakao je da je obišao glavne destinacije – Vašington, Brisel, bio u sjedištu NATO saveza, sjedištu Evropske komisije i bazi Ramstein.

- Ovo što su prelijetali najmoderniji bombarderi na svijetu, to su posljedice moje posjete SAD i čeka nas još niz dobrih stvari za BiH.

Kaže da put Oružanih snaga BiH ka NATO standardima ide uzlaznom putanjom.

- Nema apsolutno nikakve dileme, niti druge alternative, BiH ide ka NATO savezu i ona će biti članica tog saveza.

O situaciji na Kosovu kaže da se to polako privodi kraju.

- Meni je drago što u posljednje vrijeme nema priča da se mi nešto vežemo za Kosovo. Potpuno je mirna je i stabilna situacija u BiH. Želim da poručim građanima da je BiH sigurna, njene granice su sigurne. Nikada nikome neću dozvoliti da pedalj ove države bilo gdje otcijepi. Ovo je naša država, i Srba i Hrvata i Bošnjaka - kaže Helez.

Pitanje državne imovine

Istakao je da je državna imovina pravno pitanje.

- Ona da se zove entitetska pripadala bi entitetima. Ona se zove državna, čak je i iz RS zovu državnom. Ona je državna i bit će državna i ostat će državna. I tu što manje politike, prije će se riješiti. Čisto pravno pitanje. To će pravnici riješiti.

Dao je i komentar na stav njegovog zamjenika da je kod prelijetanja američkih bombardera prekršena procedura.

- Najvažniji vanjskopolitički saveznik BiH su SAD. Tu nema nikakve dileme. Oni su nam puno pomogli. Što se tiče procedura, jasno stoji, ministarstvo vanjskih poslova prvo daje odobrenje, a onda saglasnost daje ministar odbrane. Ispoštovana je procedura 100 posto. Pa ne bih ja kršio zakon i Ustav svoje države koju jako volim.

Kada je riječ o Izbornom zakonu smatra da je najvažnije da on omogući transparentne izbore.

- Prioritet je da imamo poštene, realne i transparentne izbore, pa tek onda možemo govoriti koliko je ko osvojio. Mi sada u Domu naroda imamo četiri čovjeka koji su kupljeni, i to nije nikakva tajna.

Presuda Stanišiću i Simatoviću

Naglasio je da mu je žao što je uvaženi reisu-l-ulema, kako kaže, stao u zaštitu ljudi koji su osumnjičeni za kriminal.

- Ja bih više volio da je stao uz rudare iz Zenice, uz Dženana Memića, uz Binas, uz Zrak, uz napaćene ljude, to je misija, po meni, tog čovjeka. Kad se već miješa u politiku, ne da staje iza nekih ljudi kojima nije baš moral. On nije pojedinac, već institucija.

Komentarisao je i presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću.

- Svi ljudi koji su bitni i koji se bave ovom tematikom kažu da je ovo historijska presuda. Da je to presuda koja kaže da je Srbija izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Najbolje bi bilo da se Srbija izvini Bosni i Hercegovini. Nažalost, kobna je greška gospodina Bakira Izetbegovića gdje je napravio greške oko revizije presude. Jako teško je to sada uraditi, ja koliko znam, mogao bi to sada uraditi visoki predstavnik, da to ponovo pokrenemo.

O Bakiru Izetbegoviću

Poručio je da je on na Bakirovom mjestu, da bi se izvinio javnosti, dao ostavku i ne bi se više bavio politikom.

- Što se mene tiče, ja bih volio da Bakir Izetbegović pobijedi unutar SDA, to bi bilo dobro za BiH, zato što će onda uvijek biti opozicija.

O nadolazećem Kongresu SDP-a kaže da stranka nije napravila neki neki spektakularan rezultat te da im treba novih mladih ljudi.

Ipak, naglašava da je Nermin Nikšić u procesu formiranja nove vlasti bio ključni čovjek.

- Bio je žrtva napada i on je to doveo do kraja. Prijedlog će vjerovatno biti da mu se mandat produži jedan period, koliko će to biti, odlučit ćemo na Kongresu. Moj će prijedlog biti da to ne bude dugo - zaključio je Helez.