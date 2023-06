Iako novi dokazi i presuda govore jedno, Statut Suda jasan: Ništa od revizije tužbe protiv Srbije

Podsjetimo, Međunarodni sud pravde u Hagu u tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore 2007. godine utvrdio je da Srbija nije počinila genocid u BiH, učestvovala u zavjeri ili bila saučesnik u genocidu, već da je odgovorna za to što nije spriječila genocid i kaznila počinioce. BiH je imala rok od deset godina u kojem je uz nove dokaze, a u međuvremenu ih je bilo, mogla obnoviti postupak, ali je ishod poznat.

Uz određenu dozu euforije i razumljivih emotivnih reakcija članova porodica žrtava, nakon presude najvišim funkcionerima Službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću u javnosti se špekulira i o mogućnosti obnove postupka protiv Srbije za genocid. Pravni eksperti, međutim, uglavnom smatraju da je to poglavlje zatvoreno i da je takva mogućnost zauvijek izgubljena.

Pompezna najava tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića 2017. godine iz sarajevske Vijećnice da će revizija biti pokrenuta katastrofalno je završila jer BiH nije imala legitimnog zastupnika pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

- Po okončanju postupka postoji jedan vanredan pravni lijek kada je revizija u pitanju, a to je ponavljanje postupka. Međutim, on ima svoje uslove. Uslovi su da prvobitno nismo imali određeni dokaz, da nam nije bio dostupan, te vremenski rok od 10 godina. Da ne ulazim u to kako bi Sud tretirao ove dokaze na osnovu kojih je donesena presuda Stanišiću i Simatoviću, ali prošao je rok od 10 godina i mislim da ne postoji mogućnost revizije - kazala je za “Avaz” advokatica Vasvija Vidović.