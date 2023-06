Dodik poručio Marfiju: Ti si prepotentan i arogantan, ne uvažavaš činjenice

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je danas da nijedan ambasador, uključujući i američkog, nema pravo da mijenja Ustav BiH, odnosno Dejtonski sporazum čiji je on sastavni dio, već to mogu isključivo RS i Federacija BiH kao ugovorne strane.

Dodik je rekao da je američki ambasador u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) "prepotentan, arogantan i da ne uvažava činjenice".

"Obični smutljivac"

– On priča kako "nije Bakir (Izetbegović) ni SDA bošnjački narod, nije Dodik ni SNSD srpski narod", ali eto nije ni Marfi američka vlada, ni američka država, ni narod, već obični smutljivac – rekao je Dodik u Ankari, govoreći o Marfijevoj izjavi da je Dejtonski sporazum “početna tačka – temelj koji treba nadograditi” i da “nije sam sebi cilj kao što to predstavljaju neki u RS”.

Iz onoga što Marfi govori, dodao je Dodik, apsolutno se vidi njegova prepotencija i kolika je arogancija i neuvažavanje činjenica.

– On govori da Dejtonski sporazum nije definitivan, da je neki temelj i da su oni primjenjivali silu zato što nisu mogli da privole strane u BiH da se dogovore. On se hvali činjenicom da su primjenjivali silu i pritisak da bi došli do rješenja koje im odgovara – rekao je Dodik.

"Mi savršeno dobro razumijemo"

On je istakao da je Marfi došao u BiH “da bi vratio tu metodologiju na scenu”.

– Apsolutno nije u pravu. Kad god nešto govori, govori kako RS navodno nešto ne razumije. Mi savršeno dobro razumijemo da je Dejtonski sporazum potpisan, a da su SAD, Ruisija, Njemačka, EU, Francuska i Velika Britanija garanti, odnosno svjedoci tog sporazuma i da nemaju nikakva ovlaštenja o njegovom razvoju. Jedino ovlaštenje koje imamo je ustavna pozicija, a to je da strane RS i FBiH mogu da se dogovore o nekim stvarima i promjenama Ustava, a ne američki ili bilo koji ambasador – istakao je Dodik.