Na esencijalnoj listi Tuzlanskog kantona 64 nova lijeka

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na sjednici usvojila odluku o pozitivnoj listi lijekova čime su, u odnosu na prethodnu listu, uvrštena 64 nova lijeka, sa kojima je proširena lista kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva tog kantona. Shodno donesenoj odluci, na A listi nalazi se 999 lijekova, a na B listi 85. Lijekovi sa A liste idu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.



- Snižene su cijene za 172 lijeka ili prosječno za 6 posto, a sniženje cijena lijekova će u narednom periodu omogućiti dodatnu širinu u terapijskim protokolima za najčešće bolesti. Dodatno su uvaženi zahtjevi udruženja oboljelih od dijabetes mellitusa, oboljelih od ulceroznog kolitisa i Chronove bolesti, oboljelih od autoimunih oboljenja, proširene mogućnosti u području oftalmoloških indikacija, ginekoloških oboljenja, kardiovaskularnih oboljenja, kao i drugim indikacijama - kazala je ministrica zdravstva TK Duška Bećirović.

Vlada TK je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini.

- Upisna kvota za akademsku 2023/24. godinu iznosi ukupno 2.022 studenta, od čega 1.111 studenata koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, 841 student koji se sam finansira, te 70 vanrednih studenata. Na drugom ciklusu studija kvota iznosi od minimalno 184 do maksimalno 941 studenta, dok za treći ciklus kvote iznose minimalno 60, a maksimalno 196 studenata - kazao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke koji je najavio početak procesa internacionalizacije Univerziteta u Tuzli.

Ministar kulture, sporta i mladih Damir Gazdić osvrnuo se na realizirane aktivnosti u 2022. godini.

- Usvojena informacija presjek je stanja i aktivnosti koje su se s ciljem podrške mladim osobama provodile na području našeg kantona, te sredstvima, projektima i aktivnostima koje realiziraju državni, entitetski, kantonalni i gradski/općinski nivoi vlasti. Bitno je istaknuti da je Tuzlanski kanton prilikom keiranja programa djelovanja za mlade koji se tiču stambenog zbrinjavanja, subvencija troškova dječijih vrtića i samozapošljavanja proširio definiciju starosne dobi mladih sa 30 do navršenih 35 godina života, te s tim u vezi svi prikazani podaci u ovoj informaciji imaju širi obuhvat nego je to predviđeno federalnim zakonom. Analizirajući demografske pokazatelje, nažalost, došlo se do podatka o prisutnom trendu pada broja mladih osoba u Tuzlanskom kantonu - istakao je ministar Gazdić.

Broj mladih od 15 do 35 godina starosti u 2020. godini iznosio je 113.617. Taj broj 2021. godine je bio 111.403, da bi 2022. godine na području Tuzlanskog kantona živjelo 109.172 mladih osoba. Na osnovu analize prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva može se zaključiti da demografsku sliku Tuzlanskog kantona obilježava prirodna depopulacija, smanjenje stope nataliteta, te negativan saldo migracija, a što je nastavak negativnog trenda demografskih kretanja stanovništva koja se dešavaju najmanje posljednjih 10 godina.