Nastavlja se period nestabilnih prilika: Početak ljeta donosi kraj ovakvog vremena

Do kraja sedmice nema izgleda za stabilnije vremenske prilike, kazao nam je to jučer Dženan Zulum, meteorolog i klimatolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu (FHMZ).



Tako i dalje, naveo je on, možemo očekivati kišu i pljuskove koji u pojedinim krajevima mogu biti intenzivnijeg karaktera, a, kako je istakao, ni u pogledu temperaturnih vrijednosti nema bitnijih promjena.

Vreli dani

Jutarnje vrijednosti temperature će se kretati do 12, a na jugu zemlje do 16 stepeni. Iako je skoro sredina juna, kazao je Zulum, vrelih dana, za sada, nema, a maksimalne dnevne temperature zraka u Bosni će se kretati od 20 do 24, a na jugu zemlje do 27 stepeni.

- Razbijanje teških oblaka iznad naših glava, da tako kažem, može se očekivati pred kraj sedmice u Hercegovini, a od 20. juna i na području Bosne i tada, zapravo, možemo očekivati više sunčanih intervala - naglasio je Zulum.

Iako su neobične vremenske prilike, obilne padavine, grmljavinsko nevrijeme, usljed čega su brojni gradovi bili pod vodom ovih dana, ipak, Zulum nam je rekao da su količine padavina u prvih skoro pola dana juna u granicama, a ponegdje i ispod višegodišnjeg prosjeka.

Da ove pojave nisu neuobičajene, kako nam je rekao Zulum, govori činjenica da je na jučerašnji dan 1986. godine sarajevsko naselje Bistrik bilo pod jakim intenzivnim padavinama, usljed čega je pričinjena ogromna materijalna šteta.

Poplava na Bistriku

- Čak 100 automobila je bilo oštećeno, a pripadnici civilne zaštite su morali srušiti pregradni zid između Latinske ćuprije i Carevog mosta kako bi voda koja se slijeva niz ulice mogla da ulazi u korito Miljacke. Dakle, tih poplava je bilo, ali u posljednje vrijeme, usljed utjecaja svih tih klimatskih promjena, izloženi smo veoma čestim ekstremima - naveo je on.

Podsjetio je da sezonska prognoza ljeta, koja je izrađena početkom juna, ukazuje na to da će predstojeće ljeto, koje kalendarski još nije stiglo, biti toplije u odnosu na višegodišnji prosjek. Konkretniju sliku o tome kakvi nas očekuju juli i avgust u FHMZ-u će imati koncem mjeseca.

Nisu oboreni rekordi

Iako su tokom maja, naprimjer, i u Sarajevu i u Mostaru izmjerene padavine znatno veće iznad godišnjeg prosjeka, ipak to nisu rekordne količine, kako nam je rekao Zulum.

U Mostaru je tokom maja izmjereno 255 litara kiše po kvadratnom metru, ali je najveća majska količina padavina 280. U Sarajevu je izmjereno 108 litara, ali su, kako je naveo, 2014. i 2018. godina bile sa znatno većom količinom padavina u odnosu na maj ove godine.