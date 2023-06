Članovi Nautičkog kluba Brčko krenuli na plovidbu dugu 1.030 kilometara

Članovi Nautičkog kluba Brčko jutros su krenuli nizvodno rijekom Savom do Beograda, odakle će se Dunavom uputiti do Novog Sada kako bi učestvovali u regati "Vode Vojvodine 2023“ koja će trajati od 21. do 30. juna.

Plovidba, na koju su krenuli pod motom „Sava sve nas spaja“, duga je 1030 km i trajat će ukupno dvadeset dana.

Cilj nam je, kaže predsjednik Kluba Nenad Ristanić, da ostvarimo saradnju s kolegama nautičarima iz Srbije i regiona, razmijenimo iskustva i pozovemo ih da posjete Brčko distrikt BiH i našu regatu koju organizujemo u augustu.

- Na ovaj način želimo da promovišemo rijeku Savu i njen značaj za regije kroz koje prolazi. Na to ukazujemo i našom regatom popularnog naziva 'Karneval na vodi' koju, tradicionalno, organizujemo druge nedjelje u augustu. Slobodno mogu da kažem da je to događaj ljeta u Brčkom na kojem se okupi veliki broj zaljubljenika u rijeku. Zahvalio bih se prijateljima Kluba koji podržavaju naš rad i bez kojih ova plovidba ne bi bila moguća - kaže Ristanić.

Iz Nautičkog kluba podsjećaju da je nautika kao grana turizma generator razvoja u mnogim zemljama, ali da u Bosni i Hercegovini nije dovoljno razvijena.

„Iako su velika razvojna šansa, potencijali rijeke Save nisu iskorišteni. Zbog toga nastojimo da brojnim aktivnostima doprinesemo razvoju nautike kao grane turizma“, istakao je član Kluba i kapetan ove plovidbe Midhat Islamović-Zumba.

Posada neće biti stalna i tokom plovidbe će se smjenjivati, a čini je jedanaest članova: Nenad Ristanić, Midhat Islamović-Zumba, Mustafa i Azur Hadžić, Ilija Anić, Samir Pezerović, Admir Deliomerović, Šemsudin Kalić, Jovo Ilić, Enes Drapić i Amir Softić, saopćili su iz Nautičkog kluba Brčko.