Nana Fata na brdu Uhud: Obavlja petu islamsku dužnost

Nana Fata Orlović obavlja petu islamsku dužnost. Ona je boravila na brdu Uhud, a sa njom su bile hadžije i hadžinice iz BiH.

Po dolasku na Uhud, budućim hadžijama i hadžinicama se obratio izaslanik Ureda za hadž i umru, Izet-ef. Čamdžić, koji je prenio nekoliko vrlo važnih poruka s ovog mjesta.

- Muslimani su na Bedru pobijedili, ali ovdje su izgubili. Zašto? Na Bedru su ashabi rekli Poslaniku a.s. da, ako im naredi da more trebaju zagaziti, da će to uraditi. Stavili su vječno ispred prolaznog i pobijedili. Ovdje na Uhudu je Poslanik a.s. rekao ashabima i borcima: "Ako vidite da ptice raznose naša mrtva tijela, ne smijete silaziti sa brda". Šta se dešava? Kada su mušrici počeli bježati, ostaje za njima ratni plijen, a ovi su s brda vidjeli da bi i oni mogli nešto dobiti. Tamo s druge strane je stajao veliki vojskovođa Halid ibn Velid, obišao je oko brda sa vojskom, napao muslimane i mušrici su pobijedili. Šta je pouka svega? Kad god u životu daš prednost prolaznom nad vječnim, očekuj neuspjeh - poručio je danas na Uhudu Izet-ef. Čamdžić.



Obišli Brdo strijelaca

Nakon obraćanja, hadžije su obišle čuveno Brdo strijelaca, a potom i mezaristan gdje su ukopani sve šehidi Uhuda, kao i hazreti Hamza r.a.

Potom su se autobusima uputili prema Kibletejn džamiji, odnosno Džamiji sa dvije kible. Ova džamija je specifična po tome što su se muslimani u početku okretala prema kibli u Jerusalemu, a kada je objavljen ajet o promjeni kible, onda se pravac kible promijenio prema Mekki. Zbog toga ova džamija nosi naziv Džamija sa dvije kible.

Posjeta prvoj izgrađenoj džamiji

Posljednja destinacija koju su hadžije posjetile danas je čuveni Mesdžidul-Kuba, odnosno prva izgrađena džamija, to jeste mesdžid, u islamu, a čiji je kamen temeljac postacio upravo Božiji poslanik Muhammed a.s. Poslanik a.s. je čekao u ovoj džamiji 14 dana hazreti Aliju kada je on učinio hidžru iz Mekke u Medinu.

Hadžije su u obje džamije klanjale po dva rekata, malo se odmorile, osvježile zemzem vodom, a potom se pred podne u 24 autobusa uputile ka hotelima.

Večeras od ponoći naše hadžije će početi organizovano da posjećuju Časnu Revdu, a prema rasporedu, pristigle grupe će ovu aktivnost obavljati i tokom cijelog sutrašnjeg dana.