Kurtćehajić upozorava: BiH u opasnosti – ovo su smjernice za spas Bosne! UN može ukinuti RS!

Dodik je bio demokrata dok se nije dokopao vlasti. On je u zadnjih petnaestak godina stvorio sliku kod srpskog naroda da je RS država. Naglašavao je kako je BiH neodrživa i kao takva nužno zlo i da će ih on odvesti na put u nezavisnost. Međunarodna zajednica je propustila da ga kazni. Entiteti nisu stvorili BiH; oni pravnu snagu crpe iz postojanja države. Ne može se desiti nikakvo priznanje RS. Ta tvorevina bi bila pod potpunom ekonomskom blokadom, a ne bi je priznala ni Srbija.

Nigdje ne piše da u Ustavnom sudu BiH mora biti predstavnik RS da bi se moglo odlučivati. Potrebna je prisutnost pet članova i da oni većinski odluče. Sa svima se možete igrati osim sa Amerikancima. Dodik vrijeđa ambasadore, ismijava Bidena, visokog predstavnika naziva fašistom, Inzka političkom prostitutkom… Nije mi jasno kako ga međunarodna zajednica nije suspendovala iz politike. Bez Dejtonskog sporazuma, entitet RS ne postoji; on je dejtonska tvorevina i to Dodik mora shvatiti! Ta tvorevina je odgovorna za strašne zločine i genocid! Budale ne shvataju da svijet ne dozvoljava da BiH nestane. Dodik je govorio protiv Mladića i Karadžića, ali je vidio da je jednostavnije da “vergla” ovu priču. Postao je ozbiljan nacionalista! Milošević je koristio nacionalizam kao sredsvo za dobijanje vlasti; oni su dva različita profila ljudi.

Čović ima jak politički instinkt, kao Dodik. On mijenja politike da bi opstajao. Etničke ideje najbolje prolaze; tada imate najveći broj miljenika! Hrvati u BiH su napravili svoju paradržavu prije RS, a onda je prerasla u Herceg-Bosnu! Postoji vrsta inferiornosti probosanskih političkih stranaka; ne smije se dozvoliti da država koja postoji toliko dugo bude devastirana i uništena. Zamislite koliko je negativno kada živite u nekoj državi, a želite da je uništite! Mi smo jedan isti narod; nazive smo dobili po različitim srednjovjekovnim državama i religijama i to nas je razdvojilo!

Sebija Izetbegović je morala računati na posljedice u vezi sa njenim akademskim zvanjem. Ne vjerujem da će biti predsjednica stranke. Da nije bila direktorica KCUS-a, nikad se ne bi saznalo da nema diplome! Ne mogu joj biti krivi oni koji su to razotkrili. Bakir je oko sebe eliminisao sve ljude koji mu mogu biti konkurencija. Njega su pobijedili ljudi koji su izašli iz SDA: Konaković, Zvizdić, Čampara… Pravi lider treba da se okruži pametnijim od sebe! Šemsudin Mehmedović ide na sve ili ništa i govori iskreno, a Bakir će mu teško oprostiti kritike. Ostanak Bakira na čelu SDA će oslabiti tu stranku! Bošnjaci u Bakiru vide lidera, a ne uočavaju ozbiljne nedostatke i njegove greške! Ljudi iracionalno vjeruju u njega i SDA! Mehmedović je jedina šansa za one koji žele spasiti stranku! Ako Bakir ostane, SDA će se urušiti!

BiH je u teškoj situaciji! Ustavni sistem se teoretski može mijenjati, ali srpski član Predsjedništva će to blokirati. Vojno-politički vrh RS-a je sadržan u presudama za UZP! Dejtonski sporazum mogao bi ukinuti sud UN-a jer je RS genocidna tvorevina, odgovorna za zločine. Može se podnijeti i zahtjev Sudu u Strazburu, da se ukine ime RS! Tu ideju trebaju preuzeti političke stranke; one imaju sredstva i ne znam zašto to ne urade! Ne znam ni zašto niko nije pokrenuo pitanje odštete! Grad Sarajevo treba tužiti RS za ono što je tvorevina uradila Sarajevu! Dodik bi se zbog te tužbe uhvatio za glavu! Visoki predstavnik je jedini tumač! Visoki predstavnik se mora pritisnuti da nam pomogne, kako bi policija bila na razini BiH! On državi može dati više nadležnosti nego što ima! Mi u BiH nemamo konstitutivne narode! Narodi i nacije se ne smiju izjednačavati! Bošnjak je historijski naziv, a našem uhu najbolje odgovara termin Bosanac!

Sutorina je trideset puta važniji izlaz na more za BiH nego Neum! Komšić je obećavao da će pokrenuti povrat Sutorine, a kad se vratio iz posjete Crnoj Gori – odustao je od toga! Odustajanje od Sutorine je veleizdaja!

Rat protiv BiH ne može biti organizovan ni sa jedne strane. Dodik može otići u otcjepljenje, ali postoje ljudi koji to ne žele da trpe i doći će do incidenta. Mi smo jedan isti narod i bespostrebno smo se udaljili! Ima mjesta za sve nas, piše Face.ba.