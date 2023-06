Tuga ne jenjava ni 30 godina nakon zločina u Bakarevića ulici

- Rane ostaju identične, možda čak nekada i gore s obzirom da se nekad pokušava agresivno da se promijeni karakter rata i svega toga. To, naravno, porodice žrtava najviše boli - kaže on.

Šećerović kaže da blijedi nada u zadovoljenje pravde i smatra da počinioci ne mogu mirno spavati.

- Nije jednostavno, znate, ubiti dijete. Ja ne znam kakav to čovjek može biti i koliko god da mrzi nekoga, sutra-prekosutra postat će on otac ili djed, i pogledat će to, mora mu pasti na pamet šta je on radio - zaključuje on.

Kampanja terora nad civilima

Sarajevski civili, kako je utvrđeno presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), napadani su snajperskim i artiljerijskim projektilima dok su obrađivali vrtove, kupovali na pijaci ili čistili gradske ulice. Na njih je pucano dok su bili na sahranama, u kolima hitne pomoći, tramvajima, autobusima ili na biciklima.

Presudama u Haagu, koje je i BIRN BiH analizirao u Bazi sudski utvrđenih činjenica o ratu u BiH, za kampanju terora nad civilima – snajperskim i artiljerijskim napadima – na doživotne kazne zatvora osuđene su bivše političke i vojne vođe Republike Srpske – Radovan Karadžić i Ratko Mladić, te bivši komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislav Galić. Nekadašnji komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Dragomir Milošević osuđen je na 29 godina zatvora zbog terora nad civilima u Sarajevu.

Tokom 44 mjeseca opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine ubijeno je više od 11.000 stanovnika, od čega gotovo 1.600 djece.