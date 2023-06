Hafiz Fahir ef. Arnaut iz Meke za "Avaz": Svi smo rijeka potekla s istog izvora

Hadž je svijet u malom, kaže zenički imam hafiz Fahir ef. Arnaut, koji za “Avaz” govori iz Meke, svetog grada u kojem su emocije jače, a sve se jasnije vidi.



Dva miliona

Svetu islamsku dužnost obavlja u svojstvu bedela, u ime Zeničanke koja to sama nije u mogućnosti, zajedno s više od dva miliona hadžija iz cijelog svijeta, među kojima je i 2.200 iz BiH i bosanske dijaspore.

- O hadžu bi se moglo govoriti nadugo i naširoko, ali u najkraćem – hadž je svijet u malom, a kada su u pitanju bosanske hadžije, hadž je Bosna u malom. Hadž svjedoči da smo svi mi potomci jednog čovjeka i jedne žene, svi smo jedna rijeka potekla s istog izvora. Hadžom se vraćamo svom izvoru. Velika je čast i zadovoljstvo u ovim odabranim danima biti u Allahu najdražem i najodabranijem mjestu. To nam je velika utjeha, koja ublažava žal za najbližima koji su ostali u domovini - kazao je hafiz Arnaut.

Hadžije iz BiH u Meki uče dove za svoje najmilije, a već tradicionalno i za domovinu, suočenu s brojnim iskušenjima. Zenički imam kaže da je dova “oružje” vjernika.

- Naše hadžije u svojim dovama ne zaboravljaju svoju domovinu. I ja činim isto. S obzirom na to da sam ove godine bedel za jednu divnu bosansku hanumu, prvo molim za nju i njene najbliže i sve one za koje bi ona molila da je na ovim časnim mjestima. Onda molim za svoje roditelje, braću i sestru, rodbinu, prijatelje, komšije, džematlije i sve one koji bi voljeli da ih se spomene - istakao je Fahir ef. Arnaut.

Imam džamije u džematu Potok u Zenici omiljen je među vjernicima, koji zbog njegovih hutbi i otvorenih kritika stanja u društvu svaki put ispune Osman Čelebijinu ili Potočku džamiju i njen harem, čak i zimi, kada temperature vani nisu nimalo prijatne.

Pojašnjava da je hutba sedmično obraćanje vjernicima koje treba sadržavati lijepe poruke i pouke, treba biti jasna, sažeta i kratka, te da to vjernici i prepoznaju u njegovim hutbama.

Neki emanet

U njima često upozorava da svako od nas nosi neki emanet – prema porodici, rodbini, zajednici, a smatra da su najteži emanet tumačenja vjere kojeg nosi ulema i emanet onih koji su na vlasti.

- Koliko je važan emanet, najbolje svjedoče riječi našeg poslanika Muhammeda, a. s., da “nema vjere onaj u koga se nema povjerenja – emaneta”. Emanet je ta unutrašnja osobina koja svjedoči da ćemo sve obaveze koje preuzmemo izvršavati odgovorno. Emanetom je nazvana i svaka javna, društvena funkcija. Vrlo je važno da čovjek ne iznevjeri ono što mu se povjeri. Poruka koja se generacijama prenosi kaže da je “vođa naroda, sluga naroda”! Najveća odgovornost u jednoj zajednici leži na ulemi i intelektualcima, s jedne, i onima koji obnašaju vlast, s druge strane. Oni su kao dvije obale između kojih rijeka teče. Čvrste i dobre obale ne dozvoljavaju da se rijeka izlije i u bare i močvare pretvori. Zbog okolnosti u kojima živimo i prošlosti koja je iza nas taj emanet je još teži - poručio je hafiz Fahir ef. Arnaut.

Moja poruka je da mijenjamo sebe

- Moja poruka je da mijenjamo sebe. Čovjeku je povjereno sve na Zemlji. Ako čovjek želi mijenjati i popravljati svijet oko sebe, treba početi od sebe. Red u duši napravi se iskrenim vjerovanjem i lijepim osobinama, red u glavi korisnim znanjem, a red u društvu dobrim zakonima koji život olakšavaju i uljepšavaju. Ne može praviti red oko sebe onaj ko nema red u sebi - istakao je hafiz Fahir ef. Arnaut.

