Tabaković za "Avaz": Uložit ćemo veto na Dodikov zakon o Ustavnom sudu BiH

Predsjednik Kluba Bošnjaka u NSRS Alija Tabaković potvrdio je za portal "Avaza" da će nakon usvajanja neustavnog zakona o nepriznavanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji ovog entiteta biti pokrenut mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa.



Odgađanje primjene zakona

- Mi ćemo u ovih nekoliko dana, čim prođu bajramski praznici, održati sjednicu Kluba i donijeti odluku o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na zakon koji je usvojila NSRS – kazao nam je Tabaković.

On očekuje da na ovaj način primjena spornog zakona bude samo odgođena, te ističe da će tačku na ovaj zakon na kraju ipak morati staviti Ustavni sud BiH ili visoki predstavnik.

"Dodik kontrolište Ustavni sud RS"

- Ustavni sud RS kontroliše Milorad Dodik, tako da očekujemo da u ovom slučaju presudi onako kako on to želi. Ne znam da li ste primijetili, na samoj sjednici NSRS bio je prisutan predsjednik Ustavnog suda entiteta RS i nimalo se nije pobunio protiv prijedloga zakona. Mi ovaj zakon sigurno ne možemo „oboriti“, ali njegovo stupanje na snagu možemo odgoditi na određeno vrijeme, jer zakon ne može stupiti na snagu dok ne prođe ove procedure. Tek kada stupi na snagu, onda može djelovati Ustavni sud BiH po zahtjevu ovlaštenih predlagača – članova Predsjedništva BiH ili rukovodstva Parlamenta BiH. Ustavni sud BiH tada, a sigurno će biti potrebe, može donijeti privremenu mjeru do konačne odluke ili odluke visokog predstavnika – ističe predsjednik Kluba Bošnjaka u NSRS Alija Tabaković.