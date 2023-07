Nešić: Dodik je uradio ispravnu i jedinu moguću stvar

Predsjednik DNS-a i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić ocijenio je da je predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik uradio ispravnu i jedinu moguću stvar kada je potpisao ukaz o proglašenju izmjena Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS, koji je visoki predstavnik u BiH stavio van procedure.

Drago mi je da postoji nacionalni konsenzus

- Drugačije nisam ni očekivao jer je logično da predsjednik takozvane (op.a.) Republike ispoštuje dvotrećinsku volju Narodne skupštine. Drago mi je da i oko ovog zakona, kao i oko stava o OHR-u i Ustavnom sudu, postoji nacionalni konsenzus - rekao je Nešić.

On je dodao da ovaj entitet brani svoje pravo, ali i “pravo Bosne i Hercegovine i sva tri naroda da sami odlučuju o svojoj budućnosti”.

- RS brani princip da zakone treba da donose od naroda izabrani predstavnici, a ne visoki predstavnici. Brani univerzalni princip da suverenitet pripada narodima BiH, a ne pojedincu – strancu. Brani demokratiju, institut izbora i institucije. RS je za dijalog, dogovor, kompromis - rekao je Nešić.

"Nek komšiji crkne krava"

On je poručio da su odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta uperene protiv BiH, saopćeno je iz DNS-a.

Nešić je kazao da odluke RS-a nisu usmjerene ni protiv koga i dodao da se sadašnjost i budućnost ne mogu graditi na svađi, mržnji i podjelama.

- Svako od nas treba da uđe u cipele onog drugog i onda da sjednemo za sto i riješimo probleme. Ukoliko ima volje, vjerujem da ne postoji nerješiv problem. Došli smo do tačke – ne kada su nezadovoljni Milorad Dodik i Dragan Čović – nego kada su nezadovoljna čitava dva naroda - naveo je Nešić.

-Lako je voditi politiku “neka komšiji crkne krava”, ali to ne vodi nigdje. Odgovorni političari traže rješenja i gledaju kako da se u pozitivnom takmiče sa komšijama. Ako zaista želimo u EU, hajde da to i pokažemo i da se riješimo stranaca u BiH jer i to su prioriteti EU za članstvo BiH”, poručio je Nešić.