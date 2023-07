Ivanić: Eskobar je pružio priliku Dodiku da se "iščupa"

Bivši član Predsjedništva BiH i počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić prokomentarisao je izjavu specijalnog izaslanika SAD-a za zapadni Balkan Gabrijela Eskobara (Gabriel Escobar), u kojoj se osvrnuo na djelovanje predsjednika entiteta RS Milorada Dodika.

Komentarišući sve češće spekulacije o tome da OHR, navodno, planira smjenu Dodika koristeći bonska ovlaštenja, specijalni izaslanik SAD za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da, prema njegovom mišljenju, još “nije došlo do te tačke”.

Spuštanje lopte

Međutim, upozorio je da ako lider SNSD zaista odluči da do Nove godine raspiše referendum o statusu RS, što je Dodik nedavno najavio, SAD će vrlo oštro reagovati.

Iako je trenutno lakše predvidjeti dalje produbljivanje krize nego njeno smirivanje, nekadašnji član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić za Srpskainfo kaže da je očigledno da je svojom izjavom Gabriel Eskobar pokušao da "spusti loptu" i pruži priliku Dodiku da se "iščupa".

- Stvarno mi je teško to da komentarišem jer ne znam šta on (Dodik) planira u svojoj glavi. Međutim evidentno je – i ne treba biti previše pametan pa to vidjeti – da je Eskobar pružio šansu Dodiku - kaže Ivanić za Srpskainfo.

Zaoštravanje ne ide u prilog RS

Portal Srpskainfo ističe jučerašnju poruku koju je Dodik uputio državnom sekretaru Entoniju Blinkenu (Antony Blinken) da bi smirivanju situacije u BiH doprinijelo to da aktuelnog ambasadora SAD u BiH Majkla Marfija (Michael Murphy) kako je rekao, iz Sarajeva vrati kući.

Stručnjak za međunarodne odnose Srećko Đukić smatra da dalje zaoštravanje krize ne bi išlo u prilog ni Dodiku ni RS.

- Iz sukoba sa Zapadom ni Dodik ni RS ne mogu izaći kao pobjednici. Dovoljno je samo pogledati okruženje, s kim se RS graniči, složene geopolitičke prilike zbog rata u Ukrajini, pa zaključiti da je u interesu političkog rukovodstva RS da se tenzije što prije spuste - zaključuje Đukić.