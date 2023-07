Džemail Bećirović kraj tabuta rođaka: Marš smrti sam preživio, ali Hasib nije

Među porodicama koje pred još jednu kolektivnu dženazu žrtvama genocida miluju tabute svojih voljenih je i Džemail Bećirović iz Konjević Polja. Proboj iz Srebrenice prema Nezuku uspio je preživjeti, ali njegov rođak Hasib Ibrahimović nažalost nije.

- Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na putu kojim smo prošli 1995. Ja sam preživio taj Marš smrti. I ove godine sam putovao od Nezuka do Srebrenice, prošao put koji sam prošao i 95. Vjerujte, isto kao da se sve juče desilo, tako je to na mene djelovalo. Svaki dio puta podsjeća me na moje drugove koji su krenuli zajedno sa mnom, ali mnogi od njih nisu prošli - kaže Džemail.