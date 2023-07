Bećirović: "Majke Srebrenice" trebaju dobiti Nobelovu nagradu za mir

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se u Potočarima povodom obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici.

Naći snage i mudrosti



- Iskazujemo pijetet žrtvama jedinog genocida u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Nikad ne smijemo prestati širiti istinu o genocidu na Bošnjacima. Nikad ne smijemo pokleknuti pred ideologijama zla. Moramo naći snage i mudrosti da govorimo o počinjenom genocidu - kazao je Bećirović.

Bećirović je naglasio kako se posebno poštovanje mora iskazati majkama Srebrenice.

- One se 28 godina neumorno bore za istinu pravde. One su istinski zaslužile da im se dodijeli Nobelova nagrada za mir. Kulturom sjećanja suprotstavljamo se kulturi laži, kulturi zločina i genocida. To je jedini način da izađemo iz spirale zla, zločina i mržnje. Ili kultura sjećanja ili ponavljanje zločina. Nikad ne smijemo pristati na brisanje sjećanja - kazao je član Predsjedništva.

Genocid i agresija dokazani

Bećirović je podsjetio kako su najviši sudovi UN-a dokazali da je počinjen genocid nad Bošnjacima i agresija protiv BiH.

- U našoj državi nije bio građanski rat, kako su to neki htjeli prikazati. Riječ je o međunarodnom sukobu. Na međunarodnu priznatu državu izvršena je brutalna agresija. Na našu zemlju sručeni su udruženi zločinački poduhvati tokom kojih je počinjen genocid - kazao je Bećirović.

Član Predsjedništva je naglasio i kako su Ujedinjene nacije priznale grešku prema BiH i Srebrenici.

- Kroz svoje nedjelovanje i propuste, UN, prema vlastitom priznanju, snosi odgovornost za genocid počinjen u Srebrenici - ističe Bećirović.

Ključna pitanja

Član Predsjedništva upozorava i da se mora postaviti pitanje može li se ponoviti genocid.

- Kada govorimo o genocidu nad Bošnjacima moramo odgovoriti na sljedeća pitanja: Zašto je počinjen? Ko ga je počinio? Ko su planeri, ideolozi i organizatori? - naveo je Bećirović, uz podsjećanje da se BiH danas ponovo nalazi pod udarom od istih politika koje su 1995. počinile genocid.

Kako bi se izbjeglo ponavljanje genocida Bećirović je naglasio da je potrebno Jačanje državotvorne svijesti i politike, jedinstvo oko strateških pitanja i jačanje sigurnosnog i odbrambenog sistema.