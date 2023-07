Reisu-l-ulema Kavazović: Srebrenica je naša mati, naša ljubav i naš zavjet

Pogledajmo zajedno danas u ove nišane i izdignimo se iznad naše kobne sebičnosti i umišljenosti, odbacimo zavade i zablude da ćemo se spasiti ako budemo pognuli glavu. Služimo Bogu da bismo se oslobodili ropstva ljudima, Svemogućem koji nas potiče na ljubav i praštanje - poručio je danas u Potočarima reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.



Ljiljani na prsima

Reisu-l-ulema Kavazović predvodio je dženaza-namaz za 30 žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici i ovom prilikom se obratio hiljadama prisutnih u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari.

- Godina je 28. od zločina genocida koji je počinjen u ovim krajevima i koji je bolom pravednika i mučenika odjeknuo u vasioni. I danas smo u šehidskom haremu, u posjeti našim šehidima, u ovom moru bjelila koje tako čisto simbolizira čistoću njihovih duša i njihove nevinosti. Na ovom mjestu, kad god do njega dođemo, mi dođemo do samog izvora, do mjesta ponovnog rađanja našeg naroda - kazao je reisu-l-ulema.

Naglasio je da se „ovdje promijenilo naše poimanje svijeta, naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ovdje smo upoznali drugog, onakvim kakav on jeste i kakav može biti.“

- Oni koji su preživjeli genocid čista su voda sa čistih izvora Srebrenice. Ta voda teče i daje blagotvornu snagu svemu što dotakne. Mi vidimo mnoštvo naše djece koja se rađaju, kako hodaju bosanskom zemljom, s ljiljanom na prsima i šehadetom u srcu. Rođeni smo u boli, onako kako se ljudi i rađaju, a Srebrenica je naša mati, naša ljubav i naš zavjet.

Ovdje smo da obnovimo naše zavjete date Bogu, očevima i zemlji, gledajući u nišane i gledajući jedni u druge. Ovi nišani osvjetljavaju naše najmračnije i najteže noći, zato što svijetle nurom mučeništva, nepravde i nevinog stradalništva - naglasio je reisu-l-ulema.

Poručio je, između ostalog, da nas Bog poziva da se „nikada ne udaljujemo od njih, od njih i predaka naših u zemlji i braće naše na zemlji“.

Duhovna snaga

- S njima nas veže bratstvo duha, vjere i zemlje. Svima nam je ono potrebno, jer nismo dovoljni sami sebi. S ovog mjesta, izvora naše duhovne snage, sa zemlje naših očeva, djedova i pradjedova, zakunimo se i Bogu, i njima, i cijelom svijetu, da ćemo se uvijek zalagati da našu zemlju učinimo mjestom mira i susreta ljudi svih vjera i nacija.

Neka naše prisustvo danas ovdje bude znak čvrstog nijeta da ćemo je učiniti ponosnom, kao što i jeste, i nadom za sve potlačene, ucviljene, uvrijeđene i ponižene ljude na zemlji. Bosna, i Srebrenica u njoj, je više od zemlje, ona je ideja na koju nasrću sinovi tame, kako bi ugasili Božije svjetlo.

Jer, da je On htio, sve bi nas sljedbenicima jedne vjere učinio, a On je htio da vidi koji će od nas bolje, po Božijem nauku, postupiti - naglasio je reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

Reisul-ulema je, pozivajući sve prisutne na šehitlucima u Srebrenici, ali i druge širom domovine i svijeta da okrenu lice prema Bogu, proučio dovu: „Svemilosni Bože, Stvoritelju naš, Koji voliš sve ljude, mi, bosanski muslimani, zahvaljujemo Ti na blagodatima života, zemlje i vjere, i to što si nas učinio sinovima i kćerima ove plemenite zemlje Bosne.

Nevino stradali

Molimo te, Milostivi Bože, da nas obdariš snažnom vjerom, koja otvara naša srca Tebi i našoj braći i sestrama, da živimo u ljubavi i slozi, i da ne zaboravimo svoju braću i sestre, koji su nas pretekli u vjerovanju i u dobru. Bože naš, obdari nas neugasivom nadom u Tvoju milost i pomoć, i učini nas kadrim da uvijek spoznamo ispunjenje Tvoga obećanja. Učini svakog od nas svjedokom Tvoje neizmjerne blagodati, kojom obasipaš sve nas, a posebno majke i očeve, braću i sestre naših šehida. Otvori naša srca za uzajamno praštanje, i učini nas oruđem pomirenja među ljudima.

Primi u Svoj Džennet sve dobre ljude, a posebno nevino stradale i šehide. Pomozi nam da zajedno brinemo za svoju zemlju Bosnu i svoj dom, koju si u Svojoj dobroti darovao svima nama, da nam bude zjenica oka našeg. Gospodaru naš, učini nas slugama Svojim i svjedocima Tvoje neizmjerne ljubavi prema svima nama, posebno prema izbjeglim i raseljenim, udovicama i siročadi, siromašnim i bolesnim. Bože Svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi, učvrsti korake naše u istini i pravdi, osnaži volju našu u bratstvu i slozi, udruži misli naše u domu i domovini.

Molimo Te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Amin! El-Fatiha!“