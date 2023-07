Incko: Svako ko negira genocid treba odgovarati

Bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inco bio je gost emisije mreža na Federalnoj televiziji. On je poručio da svako ko negira genocid treba odgovarati.

- Čitam da je po statistikama sada oko 80 posto manje negiranja genocida. Naravno, to još postoji, ali mislim da je pravda dostižna. Ona radi na duge staze – rekao je.

Nezadovoljan radom Tužilaštva

Nije zadovoljan ni radom Tužilaštva BiH po ovom pitanju.

- Ne znam kako razmišljaju. Znam da je u Njemačkoj poslije rata to radila međunarodna zajednica. Kasnije je to Njemačka sama preuzela. Ove godine su posljednji nacisti procesuirani. Tužilaštvo mora da se pita zašto nije procesuiralo neke političare i građane. Koliko ja vidim, bilo je očigledno da neki negiraju genocid i da neki prave šale s tim – kazao je Incko.

Dodaje da je siguran da će Tužilaštvo u budućnosti biti profesionalnije po tom pitanju. Mišljenja je i da pojedini političari izbjegavaju istinu, što smatra lošim za put ka ozdravljenju.

- Neki izbjegavaju istinu, ali će ona na kraju pobijediti i osloboditi sve ove narode koji se plaše da priznaju to. To piše i u Svetom pismu. To mora svaki narod učiniti prije svega zbog sebe. Takvi narodi mogu krenuti dalje i biti uspješni – istakao je Incko.

Prikupljanje poena

Smatra da je razlog za to prikupljanje poena.

- Možda ih i dobiju, ali dugoročno gube, pogotovo u očima EU. To će biti jedan od tih faktora. Možda će neki političari reći da ih ne interesuje vladavina prava, ali istovremeno niko ne želi da bude u izolaciji. EU je tu potpuno jasna - rekao je Incko.

Dodao je da je ipak EU reagovala na ponašanje entiteta RS te uskratila novac za projekte te da pretpostavlja da će biti još takvih reakcija.

Osvrnuo se i na izjave ratnog zločinca Darija Kordića.

- Kordić je htio da se izvuče iz toga i rekao je da bi opet isto radio, da bi išao u zatvor. Naravno, u zatvoru si ti zbog nečega. Nisi tek tako. Mislim da neki političari još misle da mogu nešto dokazivati, kako su hrabri i kako brane neke interese. Najviše bi branili svoj narod kroz pokajanje i katarzu. Kordić je ratni zločinac. Bio je osuđen za to. On je odležao kaznu, ali ostaje ratni zločinac. Kao što i zločin ostaje zločin. To će doći na svoj red. Ti političari koji misle da mogu sada nešto dobiti s tim, to će prestati – ocijenio je Incko.

Upitan da li može visoki predstavnik procesuirati negatore genocida, a Incko smatra da je to posljednja opcija.

- Postoje druge mogućnosti. Recimo, EU ima direktivu da se ratni zločinci i zločini ne smiju glorificirati. Oni za takve ljude imaju sankcije. Morat će EU povući sankcije i to bi bio još jedan stepen – kazao je Incko.