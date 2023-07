Damir ef. Peštalić: Nema izgovora za organiziranje koncerta pred crkvom u Srebrenici na dan dženaze

- Za ovo nema opravdanja. Kad pomislimo da ne može gore i da ne mogu gore, SPC organizira koncert ispred svog objekta s pjesmama koje daju inspiraciju za nove pokolje. Zovu me majke Srebrenice. Zovu me brojni ljudi. Ne plašimo se, ali smo šokirani količinom mržnje prema Bošnjacima. Radi se o ološu koji se okuplja oko crkve. Ovo pravoslavnoj crkvi samo nanosi veliku ljagu. Sveštenstvo na čelu sa vladikom Hrizostomom treba reagirati i ovo osuditi. To je najmanje što mogu učiniti, ako je ostalo barem malo razuma i ljudskosti - izjavio je Peštalić za Agenciju MINA.