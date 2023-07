Dodatno jačanje trenutne vlasti: Počeo proces izbacivanja Stranke za BiH iz Vlade KS

- Nemam još drugu opciju u planu, niti bilo šta da ističem o razlozima napuštanja stranke, jer nema potrebe da iznosim detalje sastanka iza zatvorenih vrata. Oglasit ću se kada za to dođe vrijeme - navela je Hodžić za „Avaz“.

- Ukoliko bi Stranka za BiH napustila parlamentarnu većinu, to bi značilo samo dodatno jačanje trenutne vlasti u KS, a odlaskom Admele ostali su bez jednog zastupnika i to je njihov raspad - kazao je Čampara.

Izlaskom zastupnice Hodžić, Stranka za BiH ostala je sa četiri zastupnika u Skupštini KS, međutim, ono što je pozitivno za SBiH jeste to što i dalje imaju dva kantonalna ministra, Almira Bečarevića i Emira Dedovića. Trojka trenutno ima 17 zastupnika, a Aljoša Čampara (NiP) je za „Dnevni avaz“ istakao da ovu koaliciju može samo dodatno ojačati rasipanje SBiH-a.

Muamer Bandić, zastupnik u Skupštini KS uime SBiH, kazao je da ne razmišlja o tome šta bi se moglo desiti, kao ni o tome da li bi moglo doći do ikakvog izlaska ove političke opcije iz sporazuma koji je potpisan.

Osvrnuo se i na to da će zastupnica Hodžić, ali i zastupnik Lemezan, vjerovatno prvo postati nezavisni kandidati. Ističe da do sada nije bilo razgovora o tome da se ovi zastupnici priklone nekim drugim političkim opcijama.

Bandić: Sve su to politička dešavanja . Facebook

- Sporazum je izrađen na bazi potreba građana, ukoliko smatraju da se treba realizirati, to je uredu, ali isto tako, ako su mišljenja da je potrebno napraviti novu većinu, i to je uredu, jer se sve to dešava na političkoj sceni u BiH - istakao je Bandić za „Dnevni avaz“.

Skupštinska većina

Trenutno parlamentarnu većinu u Skupštini Kantona Sarajevo čine stranke trojke koje su potpisale sporazum s SBiH-om, a predsjednik ove stranke Semir Efendić svojevremeno je istakao da je skupštinska većina u KS veoma stabilna.

Nije upitno

- Prema informacijama koje imam, skupštinska većina nije upitna. Izlasci iz klubova kolegice Admele i kolege Redže su samo oslabili klubove u okviru kojih su djelovali, ali neće utjecati na funkcioniranje skupštinske većine u okviru koje ostaju oboje - kazao je Samir Avdić (SDP), zastupnik u Skupštini KS.