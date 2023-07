Duratović: Salkić je zloupotrijebio Srebrenicu i za svoje dnevno-političko promovisanje

Poslanik SDP-a BiH u Narodnoj skupštini RS Mirsad Duratović dao je reakciju vezanu za inicijativu da NSRS usvoji Rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici i moje diskusije na Kolegijumu u vezi ove inicijative.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:

- Nisam želio ranije reagovati na pisanje poslanika Ramiza Salkića i medija naklonjenih SDA, vezanih za inicijativu da Narodna skupština RS usvoji Rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici i moje diskusije na Kolegijumu u vezi ove inicijative.

Čekao sam početak sjednice na kojoj se trebalo raspravljati o ovoj inicijativi i okončanje kompletne procedure predlaganja inicijative.

Ramiz Salkić je po ko zna koji put zloupotrijebio Srebrenicu i njeno stradanje za svoje dnevno-političko promovisanje na način da je samo par dana pred godišnjicu genocida u Srebrenici, zajedno sa poslanikom Hurtićem, podnio inicijativu da Narodna skupština RS-a donese Rezoluciju o osudi genocid u Srebrenici.

Salkić, a ni portali, nisu prenijeli iz stenograma sa sjednice Kolegijuma Narodne skupštine sljedeće činjenice:

- jedini sam glasao PROTIV skidanja ove Inicijative sa dnevnog reda, nisam podržao Prijedlog dnevnog reda Kolegijuma za sjednicu jer je ova tačka skinuta sa dnevnog reda, nisam glasao ZA dnevni red sjednice prilikom usvajanja dnevnog reda jer ova tačka nije uvrštena u dnevni red,

- Kolegijum NSRS usvojio je Zaključak da se predlagači Inicijative pozovu na sjednicu Kolegijuma i da se pokuša usaglasiti tekst Rezolucije prije slanja u Narodnu skupštinu na razmatranje,

- Inicijativa nije pripremljena u skladu sa važećim propisima i normama kako bi bila uvrštena kao tačka dnevnog reda.

Svaki poslanik svojim glasanjem iznosi svoj jasan stav o određenom pitanju i moj stav je jasan iz mog načina glasanja. Jasan je tako i stav poslanika Salkića koji je glasao da se odmah primijene zaključci Narodne skupštine o formiranju vojske RS, Uprave za indirektno oporezivanje RS i drugih institucija RS-a.

Naravno, otvaraju se tu i dva pitanje: . 1. Zašto je gospodin Salkić za osam godina koliko je bio potpredsjednik entiteta RS i sedam mjeseci koliko je narodni poslanik na 50 redovnih sjednica NSRS u tom periodu samo jednom, i to 2015.godine, podnosio ovu inicijativu?

2. Zašto gospodin Salkić nije iskoristio Poslovničku mogućnost i podnio pismeni prigovor 24 sata prije zakazane sjednice Kolegijumu NSRS zbog neuvrštavanja ove Inicijative na dnevni red i zašto danas nije na sjednici NSRS ?

I naravno da ću i dalje biti ponosan na učešće moje porodice i mještana moga sela u antifašističkoj borbi na Kozari i imena mojih komšija upisana na spomen pločama na Kozari.

Ali....reflektori u Srebrenici su pogašeni, kablovi smotani, kamere spakovane i već daleko od Srebrenice i naravno da je i ta tema ad acta za gospodina Salkića do sljedećeg 11.jula i šanse za dnevno-političko promovisanje na srebreničkoj tragediji. A do tada će, predstavljajući se kao povratnik sa ličnom kartom u RS-u ,uglavnom živjeti u kući u Tuzli daleko od povratničkih muka i govoriti o ugroženosti povratnika a ništa konkretno neće uraditi kao ni do sada.

A o moralu i nekom ibretu bošnjačkom najmanje pravo ima da govori čovjek koji je od nane Fati Orlović tražio da proda njenu porodičnu kuću u Konjević Polju kako bi RS pravoslavna crkva ostala u dvorištu nane Fate i da podijeli pare od te prodaje sa nanom Fatom - navodi se u reakciji.