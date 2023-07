Mještani zaprijetili: Ako vlasti Mostara uskoro ne iznađu rješenje, opet ćemo blokirati deponiju

Mostarski aktivisti i mještani okupljeni oko Udruženja "Jer nas se tiče" su najavili mogućnost nove blokade deponije Uborak nakon što je na njoj u utorak izbio požar.

Mirnim okupljanjem ispred deponije večeras su poručili da su ozbiljni u svojim namjerama, ako nadležni ubrzo ne počnu ispunjavati njihove zahtjeve.

Posjetimo, oni su već više od tri godine bore za zatvaranje deponije, njenu sanaciju i iz mještanje na drugu lokaciju.

Edhem Čustović , član Udruženja i mještanin naselja Gornji Vrapčići, u čijoj se blizini nalazi deponija, kazao je da ih je na ovaj čin potaknuo požar koji je jučer izbio na staroj plohi deponije.

- Okupili smo se ovdje da iskažemo nezadovoljstvo i da kažemo dosta je i gradskim vlastima i menadžmentu JP Deponija. Ukoliko gradske vlasti ne preduzmu sve aktivnosti na iznalaženju nove lokacije mi ćemo biti primorani da u narednom periodu izvršimo blokadu deponije. To je, izgleda, jedini način da se naši zahtjevi isporuku i da sjednemo za sto kako bi se ovaj dugogodišnji problem riješio - rekao je Čustović novinarima.

Iako su najavili mirno okupljanje s jaabom porukom, Čustović je kazao kako su tokom dana izostali pozivi od nadležnih iz Gradske uprave Mostara, kao i preduzeća JP Deponija.

Prema riječima Omera Hujdura, predstavnika Udruženja, jučerašnji nemili događaj, odnosno, požar izazvan je nepažnjom Uprave Deponije, gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća Mostara ".

Održani sastanci

- Oni su dozvolili Upravi da deponuje naklon i plastiku na tijelu deponije koja je zatvorena prije 15 godina. Znači, direktno su ugrozili sve građane u blizini deponije, građane Mostara i, stoga, okupili smo se ovdje da kažemo kako to više nećemo trpjeti. Ukoliko u skorije vrijeme ne izađu s rješenjem i ne kažu koja je to nova lokacija, blokirat ćemo deponiju - kazao je Hujdur.

Rekao je da su u dva navrata u zadnje vrijeme imali sastanke s federalnom ministricom okoliša i turizma, Nasihom Pozder, koja je, naveo je, pokazala želju i volju za rješenjem problema.

Blokirali deponiju

- Do sada se pričalo kako treba riješiti problem, ali se nije ponudilo ništa konkretno. Prvi put to imamo sada, jer je ministrica navela kako smatra da je rješenje spalionica otpada. To su vidjeli u Sloveniji i to se namjerava primijeniti ovdje. Naravno, to neće biti ova lokacija, jer smo jasno rekli da nećemo dozvoliti deponiju ovdje - kazao je Hujdur.

Podsjetimo, mještani su do sada u nekoliko navrata blokirali deponiju, odnosno, sprječavali su dovoze i odlaganje otpada na Uborku. Usljed toga, cijeli Mostar je bio zatrpan smećem.