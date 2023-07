Hasan Dupovac i Alisa Mutap proglašeni krivim, osuđeni na ukupno pet i po godina zatvora

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kojim je predsjedavao sudija Staniša Gluhajić, te sutkinje Azra Miletić i Amela Huskić, danas je donijelo drugostepenu presudu u slučaju "Dženan Memić", a kojom je Hasan Dupovac proglašen krivim za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, u vezi sa članom 55. istog Zakona, a optužena Alisa Ramić (ranije Mutap) za krivično djelo davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.



Osuđeni na ukupno pet i po godina zatvora

Sud je optuženom Hasanu Dupovcu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine, a optuženoj Alisi Ramić kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci.

Njima je u kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i to Hasanu Dupovcu od 1.2.2021. do 15.7.2021., te Alisi Ramić u periodu od 16.6.2021. do 15.7.2021. godine.

Na osnovu člana 284. tačka c) ZKPBiH, optuženi Zijad Mutap, Alisa Ramić, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović oslobođeni su od optužbe jer nije dokazano da su počinili krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret, i to: krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. i 3. u vezi sa krivičnim djelima protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2., pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZFBiH i sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. KZFBiH.

Dupovac i Ramić se mogu žaliti na presudu

Protiv osuđujućeg dijela presude dozvoljena je žalba trećestepenom vijeću Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, dok protiv oslobađajućeg dijela presude žalba nije dozvoljena.

To praktično znači da se Hasan Dupovac i Alisa Ramić mogu žaliti na presudu dok su Zijad Mutap, Josip Barić i Muamer Ožegović pravomoćno oslobođeni svih optužbi.

Danas se u sudnici Suda BiH nisu pojavili Zijad Mutap, Alisa Ramić, Hasan Dupovac i Josip Barić, kao i njihovi advokati. Jedino je bio prisutan Muamer Ožegovoć s advokatom.

Predsjedavajući Vijeća danas je dao i kratko obrazloženje.

Sudija Gluhajić je istakao da je nesporno da je u vrijeme stradanja Dženana Memića koji je 8. februara 2016. godine zadobio povrede opasne po život usljed kojih je 15. februara preminuo na KCUS-u, Hasan Dupovac bio šef Odjela za saobraćajne istrage MUP-a Kantona Sarajevo, te da je kao službena osoba, prekoračio svoja ovlaštenja i postupao bez naredbe Suda.

Utvrđeno je da je prema uputama Zijada Mutapa stupio u kontakt sa zaštićenim svjedokom M10 kojeg je nagovorio da prevarom doveze vozilo Renault Clio za koji je istragom utvrđeno nije bio predmet izvršenja krivičnog djela. Svojim postupanjem usmjerio je istragu u određenom pravcu. To vozilo je dao na vještačenje, a nalaz je korišten pred Tužilaštvom Kantona Sarajevo.

Dupovac je, prema mišljenju Vijeća, bez naredbe postupao u izuzimanju videosnimaka s kuće Šerifa Konjevića i objekta Kuvajtske ambasade. Njegovom postupanjem nastala je šteta po oštećene i direktno je utjecalo na činjenicu da je istraga dugo trajala i da se ne otkrije počinilac krivičnog djela.

- Utvrđeno je da nije postupao po pravilima struke i po Zakonu - kazao je sudija Gluhajić.

Alisa Ramić nije govorila istinu

Za Alisu Ramić (ranije Mutap) je rečeno da je bila očevidac događaja od 8. februara 2016. godine i da su joj bile poznate okolnosti u vezi s nanošenjem povreda opasnih po život Dženanu Memiću, te da je kao svjedok bila dužna navesti sve činjenice i okolnosti, a iste je svjesno prešutjela i stvorila privid da se ne sjeća te dala lažan iskaz u krivičnom postupku.

Vijeće je izvršilo uvid u njene dvije izjave, one koje je dala Hasanu Dupovcu i tužiocu Merisu Ćati, te utvrdilo da Alisa Ramić nije govorila istinu.

Iz nalaza dr. Hamze Žuje, koji je i saslušan, Vijeće je utvrdilo da je Dženan Memić zadobio povredu na glavi koja nije proizašla iz saobraćajne nesreće. Alisa Ramić je ukazivala na Mirzu Ploskića za kojeg je dokazano da nije umiješan u krivično djelo, te Vijeće smatra da je svjesno govorila neistinu.

- Odbrana je amnezijom branila njenu šutnju. Krivično djelo se može počiniti i šutnjom, prešućivanjem odlučnih činjenica - kazao je sudija Gluhajić.

Iz svjedočenja Abdulaha Kučukalića, Hamze Žuje i dr. Kemala Dizdarevića zaključeno je da kod Alise Ramić medicinski nije dokazan potres mozga ni organska amnezija. Kada je riječ o retrogradnoj amneziji, pacijent se ne sjeća ničeg prije događaja, a Ramić se svega sjećala.

Vijeće je utvrdilo da niko nije utvrdio postojanje psihogene amnezije kod Alise Ramić, a sve i da je postojala, kazao je sudija Gluhajić, ona bi bila kratkotrajna i svega bi se poslije sjećala. Nakon događaja je bila svjesna i komunikativna, te je stvarala privid da se ničeg ne sjeća i prešućivala informacije u vezi s nanošenjem povreda Dženanu Memiću, kao i u vezi s počiniocem.

Vijeće nije našlo otežavajuće okolnosti za Hasana Dupovca i Alisu Ramić, a olakšavajuće okolnosti su te što su roditelji maloljetne djece, kao i njihovo ponašanje u postupku pred Sudom.