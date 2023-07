Čović: Nisu otišli sa scene svi oni koji misle produbiti ovu krizu, moramo iskoristiti ovo vrijeme ispred sebe

Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, nakon današnje sjednice Predsjedništva ove stranke održane u Mostaru najavio je početkom sljedeće sedmice sastanak s koalicijskim partnerima na državnom nivou.



- Pokušavamo složiti termine, kako bismo zajedno više puta sjeli, da omogućimo da Vijeće ministara BiH može normalno funkcinirati i donositi sve odluke koje smo najavaljivali da će biti donijete tokom ovog mjeseca. To bi značilo sve one zakone s područja prava i sukob interesa i VSTV da budu u proceduru, s obzirom na to da imamo zakazane i sjednice Parlamenta, za ponedjeljak Zastupnički dom, za utorak Dom naroda, a možda će biti i jedna izvanredna sjednica. Cilj je napraviti jednu produktivnost, a naravno, tu treba imenovati i ministra finansija, tako da s te strane relaksiramo jedan odnos koji se javio nakon zadnjih mjesec, dva našeg nefunkcioniranja- rekao je Čović.

Krišto pridobila partnere iz EU

Upravo to se jednim dijelom, nastavio je, osjetilo i u Briselu.

- No, veseli me da je naša predsjedavajuća Vijeća ministara BiH svojim proaktivnostima do kraja, rekao bih, pridobila partnere iz Evropske unije s kojima je razgovarala, jer, evidentno, bez želje da sebi dajemo neku snagu koju možda nemamo, formalno-ustavno i našom brojnošću da predvodimo sve evropske i integracijske procese i da je to jedini put da stabiliziramo BiH. To ću nastaviti raditi - kazao je.

Izrazio je uvjerenje o tome da će zajednički sastanak lidera početkom sljedeće sedmice dati vrlo precizan odgovor na sva ta pitanja.

- Mi, faktički, želimo s oktobrom završiti glavninu stvari paketa od 31 aktivnosti koje smo s povjerenikom Varheljijem dogovarali, a s druge strane, tu će biti i Izborni zakon, Ustavni sud, to su one ozbiljne stvari kojima se moramo svakodnevno baviti. Moj će prijedlog biti da svakodnevna komunikacija s predsjednicima stranaka koje čine ovaj paket, to su HDZ, SNSD, SDP, NiP i Naša stranka, da osiguravamo protočnost i u zakonodavnoj, a posebno u izvršnoj vlasti. Slično će biti i na razini Federacije BiH - rekao je on.

Naveo je da to neće biti nimalo lako te da će trebati dosta smirenosti, a sastanci će paralelno, kazao je, biti održani i s predstavnicima Evropske i Američke administracije.

Formiranje vlasti u HNK

Predstojeći sastanci će biti održavani u institucijama BiH,a Čović je rekao da neće biti vođeni iza svjetla javnosti te da će HDZ BiH biti domaćin prvog sastanka.

- Čini mi se da imamo dovoljno energije da iskoristimo ovo vrijeme ispred sebe, da se izvučemo iz krize u koju umalo nismo upali, jer smo krenuli potpuno negativno jednim tokom. Mislim da se to može uraditi, ali trebat će nam i vaša potpora, bit će izazova različitih, jer nisu sa scene otišli svi, rekao bih, oni koji misle produbiti ovu krizu, bez obzira ko su oni. Nama je zadatak da stabiliziramo i pravni okvir i sigurnosni, pogotovo da niko više ne zvecka oružjem. Svaki problem se može riješiti političkim dogovorom, a zamolit ću sve kolege da one teške riječi koje znaju često koristiti u razne svrhe kad je komunikacija s javnošću u pitanju, ostave za neko drugo vrijeme, pa da pokušamo nekako biti pažljiviji jedni prema drugima i dati šansu za dogovor - istakao je Čović.

Rekao je i kako je krajnje vrijeme, odnosno da je ono davno iscurilo, za formiranje vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

- Malo je neobično, jer je nužno 20 ruku, a koalicijski prartneri sa svojim brojkama koje mogu obvezati za sebe su, rekao bih, vrlo skromni, tako da će opet trebati napor od HDZ-a da pokušamo to do kraja iduće sedmice završiti - kazao je Čović. Dodao je i da ostaje uspostava vlasti u Livanjskom kantonu, ali da je to manji problem od HNK.