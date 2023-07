Jedinstveni TAG uređaj za BiH već daje odlične rezultate

Već mjesec dana u Bosni i Hercegovini dostupan je jedinstveni sistem elektronske naplate putarine korištenjem TAG uređaja, što omogućava korisnicima da kroz naplatne rampe prolaze bez zaustavljanja, plaćajući putarinu beskontaktno korištenjem ličnog TAG uređaja.

Rezultat je to Memoranduma o saradnji o uvezivanju sistema elektronske naplate putarine koji su potpisala preduzeća "Autoceste FBiH" i "Autoputevi RS" i sistem odlično funkcioniše, potvrdio je Nedeljko Ćorić, vršilac dužnosti direktora "Autoputeva RS", pišu Nezavisne novine.

- Prema našim podacima, "Autoputevi RS" su do sada rekonfigurisali oko 900 uređaja čiji su korisnici oni koji imaju uređaje u 'Autocestama FBiH'. Nemamo nikakvih problema u smislu samih prolazaka kroz naplatne rampe, sistem dobro funkcioniše. Imamo sugestije od korisnika da bi bilo dobro da se u narednom periodu uredi sistem, na način da imamo jedan račun za Federaciju i RS. Međutim, u ovom trenutku ovo je jedino rješenje koje smo mogli da ponudimo korisnicima ovog sistema. Sada imamo instalirana dva računa na jednom TAG-u, gdje je jedan namijenjen za registraciju prolaza na dijelu FBiH, a drugi na dijelu RS, pri čemu se vršiti automatsko naplaćivanje u korist jednog ili drugog javnog preduzeća - objašnjava Ćorić.

Napominje da korisnici pokazuju zaista veliki stepen zadovoljstva, jer sa jednim TAG uređajem koriste naplatu putarine i u RS i u FBiH.

- Što se tiče naših korisnika koji su prekonfigurisali svoje uređaje u FBiH, imamo podatak da je to u ovom trenutku oko 200. Zašto je veći broj korisnika iz Federacije, možemo objasniti činjenicom da 'Autoputevi RS' omogućavaju da se u toku 24 sata, od 0 do 24, može izvršiti rekonfiguracija uređaja, dok je u Federaciji to svedeno na osmočasovno radno vrijeme, pa je vjerovatno to jedan od razloga. Drugi razlog može da bude da veći broj korisnika koji imaju TAG uređaje u FBiH ima potrebu za češćim korištenjem dionica 'Autoputeva RS - kaže Ćorić.

Dodaje da korisnici ovog sistema imaju olakšice u odnosu na one koji korištenje auto-puta plaćaju ručno.

- To je i razlog postojanja TAG uređaja, brže se prolazi kroz naplatne rampe, povoljnije je u odnosu na one koji ih nemaju, a to je vjerovatno i jedan od ključnih razloga zašto se ljudi opredjeljuju da koriste ovaj uređaj. Pozivam sve korisnike usluga auto-puta, koji svakodnevno koriste auto-puteve, da se odluče da pređu na TAG uređaj kako bi svoje vrijeme čekanja na naplatnim rampama bukvalno smanjili na minimum, odnosno, ne bi čekali nikako, a samim tim imali bi i povoljniju uslugu korištenja auto-puteva u RS - rekao je Ćorić.

Ističe da je prvih mjesec dana rada ovog sistema bila jedna vrsta probnog perioda, ali da vjeruje da su građani dovoljno upoznati da mogu imati jedinstevni TAG uređaj.

- Nismo imali nametljivu kampanju od strane 'Autocesta FBiH' i 'Autoputeva RS' upravo jer smo čekali da prođe taj probni period kako bismo se i mi uvjerili da sve besprijekorno funkcioniše i da nema bilo kakvih smetnji u smislu korištenja TAG uređaja. Namjeravamo u narednom periodu da te mogućnosti proširimo i na druge zemlje u okruženju - kaže Ćorić i dodaje da nema nikakvih dodatnih troškova za korisnike kada rade rekonfiguraciju uređaja, jer je ona besplatna.

- Troškovi naplate putarine nisu se mijenjali, cijene su ostale iste. Naš cilj je da povećamo broj korisnika koji koriste elektronsku naplatu putarine i ići ćemo u susret korisnicima. Otvorićemo jedan korisnički servis koji će ubrzo da zaživi u vezi s pitanjem pristupa informacijama i za pružanje usluga našim korisnicima, da na što jednostavniji način mogu da dođu do TAG uređaja, ali i da mogu bezbjedno i ugodno da koriste auto-puteve u RS - kaže Ćorić i dodaje da je imperativ "Autoputeva RS" da se elektronska vrsta naplate koristi u većem obimu u odnosu na ručnu naplatu.