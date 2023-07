Povećan broj pacijenata u Hitnoj pomoći KS: Zbog ove vrućine i mladi i zdravi mogu imati posljedice

Već duže vrijeme BiH je na udaru tropskih vrelina, pa su čak i noćne temperature iznad 22 stepena, a zbog visokih temperatura, pogotovo nakon dugotrajne izloženosti suncu, raste i broj intervencija hitnih službi.

Grijanje tijela

- U posljednjih mjesec imamo intenzivan rast broja pacijenata koji nam se javljaju, bilo da se nađu na javnim mjestima ili u ambulantama na području KS. Evo sad imamo poziv s gradilišta na Bjelašnici da je određenim osobama pozlilo. Zbog ove vrućine, ako nisu zaštićeni ili nemaju dovoljno pauza, ne hidriraju se adekvatno, i mladi i zdravi mogu imati posljedice - kazala nam je dr. Melita Stanić, specijalista urgentne medicine Hitne pomoći KS.

Ekipama Hitne pomoći ovih dana najčešće se obraćaju pacijenti s hroničnim oboljenjima, hipertenzijama, građani se žale i na probleme izazvane toplotnom iscrpljenošću, ali i na nesanicu zbog izuzetno visokih temperatura.

- Čim je toplo, dolazi do grijanja tijela, organizam se brani znojenjem i na taj način se rashlađuje. U ovim danima logično je da morate unositi dovoljno tečnosti, više nego inače, pa preporučujemo da to rade, a s obzirom na to da se troše i minerali, da to budu izotonične otopine, osvježavajući napici, a ne gazirana pića ili alkohol. Da se češće hlade, tuširaju, masiraju, pogotovo kod toplinskih grčeva, koji su karakteristični i kod hroničnih bolesnika i kod mladih ljudi poslije nekog napora, da masiraju i hlade ekstremitete - dodala je dr. Stanić.

Osim ljekara, preporuke poslodavcima da poduzmu sve da bi zaštitili radnike te da svoje poslovne aktivnosti usklade s vremenskim uvjetima prije dvije sedmice dalo je i Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH.

Apel poslodavcima

- Resorno ministarstvo apelira na poslodavce da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova i radova na otvorenom u periodu od 12 do 17 sati te da ih, shodno svojim rasporedima i rokovima, a kako poslovi ne bi trpjeli, nastave poslije 17 sati. Ako zbog organizacije rada ovu preporuku nije moguće poštovati, Ministarstvo preporučuje poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom početak radnog vremena pomjere na 6 sati ujutro - naveli su iz Ministarstva te dodali da se za vrijeme visokih temperatura radnicima s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima treba omogućiti korištenje godišnjeg odmora ili odsustva.

Narandžasti meteoalarm

Stručnjaci upozoravaju da ni narednih dana vrijeme neće goditi hroničnim bolesnicima. Inače, meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda upalili su narandžasto upozorenje za našu zemlju. Kako je najavljeno, danas, uz jači pljusak, može pasti 20-40 litara kiše po kvadratnom metru, a prijete i olujni udari vjetra brzine 60-80 kilometara na sat.

Zbog nagle promjene biometeoroloških prilika građanima se savjetuje da budu oprezniji prilikom boravka na otvorenom te da ne pretjeruju s aktivnostima.