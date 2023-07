Mamićeva "tvornica novca" strahovito se širi: O svemu brine kćerka, ulaže i nova djevojka!

Jutarnji list objavio je poduačak tekst o Zdravku Mamiću i njegovoj "tvornici novca".

"Koliko mu se poslovni i svaki drugi ugled zadnjih godina u Hrvatskoj srozao, toliko mu raste u susjednoj Bosni i Hercegovini, u koju se sklonio od hrvatskog pravosuđa.

Koncesijski ugovori

Ovdje su "tvornice novca" Zdravku Mamiću bili Da Silva, Modrić, Ćorluka i Lovren, o čijim je karijerama brinuo sin Mario, tamo su "Plavo nebo", "IM sunce", "Zidinsko sunce", "Eco solar energy" o čijim ulaganjima brine kćer mu Iva.

Ova četiri poduzeća, kojima treba dodati i "Majsko sunce", u kojemu je direktorica i s 80.000 konvertibilnih maraka ulagačica djevojka Jelena Planinić, Mamić je, uz dobar vjetar u leđa hercegovačkoga HDZ-a, postao jedan od najvećih ulagača u solarne elektrane.

Tomu u prilog govori i posljednji u nizu koncesijskih ugovora koje je "Plavo sunce" potpisalo s Vladom Hercegovačko-neretvanskim kantonom "za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom 10 elektroenergetskih objekata - fotonaponskih elektrana". Koncesijski ugovor vrijedan je oko 172.598 konvertibilnih maraka, te je sklopljen na 30 godina. U mjestu Polog kod Mostara će tako niknuti 10 fotonaponskih elektrana snage 4MW.

- Koncesionar je obvezan obavljati koncesijsku djelatnost na način i pod uvjetima propisanim svim zakonskim propisima koji reguliraju oblast električne energije i izgradnje elektroenergetskih postrojenja ove vrste i koji reguliraju pitanja gradnje, zaštite okoliša, vodoprivrede i zaštite na radu. Obvezan je, na svoj trošak i na svoj rizik, ishodovati sve dozvole/suglasnosti koje su propisane posebnim zakonima, a koje je obvezan pribaviti prije početka korištenja koncesije, kao i za vrijeme trajanja Ugovora, navodi se u stavkama ugovora.

Prema statističkim pokazateljima "Fie", bosanskogercegovačke inačice "Fine", tvrka Plavo sunce s jednim zaposlenikom spada u red mikro poduzeće, te je svoje mjesto našla na 126. mjestu po poslovanju u prošloj godini s prihodima od 250.000 konvertibilnih maraka, imovinom vrijednom gotovo 30 milijuna maraka i iskazanim gubitkom od oko 50.000 maraka. Gubitak dakako nije zabrinjavajući s obzirom da je poduzeće u investicijskom ciklusu te će se već kroz koju godinu počati iskazivati dobit, i to pozamašna. Naime, procjene su da se ulaganje u solarne elektrane počinje vraćati u roku od 5-7 godina, a onda do isteka koncesijskog razdoblja to bude čista zarada uz minimalni trošak.

Preko poduzeća u koja su uključena njegova djeca Iva i Mario, Zdravko Mamić je "upucao" više od tri milijuna eura za poslovna ulaganja u obnovljive izvore, odnosno solarne farme na podružju Čitluka i Čapljine, a na Mostar se krenuo širiti i prije dobivanja koncesije za lokaciju "Polog", ishodio je bio koncesiju za proizvodnju električne energije preko solarne elektrane snage 999kW na lokaciji Slipčići. Prije toga je isto poduzeće pokrenulo sedam projekata, koji su u različitima fazama realizacije za izgradnju solarnih elektrana instalirane snage po 999 kW električne energije na području Čitluka, te tri, od kojih dva po 999 kW i jedan 800 kW instalirane snage električne energije na području Čapljine.



Posudio 44,5 miliona kuna

Mamićeva kći Iva ima većinski poslovni udio u Plavom suncu od 50,08 posto, te je tu prokuristica. Ostali suvlasnici su Mirjana Gagro i Ivanka Ostojić, obje s područja Čitluka, te Marinko Barbarić, a direktor je Slave Zeljko. Barbarić je vlasnik jedne od najpoznatijih hercegovačkih zaštitarskih tvrtki, Delta security, a njegov poslovni objekt na adresi Gospodarska zona Tromeđa II broj 3 ujedno je i sjedište Plavog sunca.

Iva je osnovala i poduzeće IM sunce d.o.o. u kojemu je direktorica, te ono također kreće s investicijama u zelenu energiju. S rođakom Mirom Mamićem Iva je osnovala i poduzeće Zidinsko sunce d.o.o. i to u Tomislavgradu, te im je Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK) usvojila nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Miro Mamić javnosti je postao poznat jer se našao s Mamićem kada je na njega pucano u zaseoku Vidovići, kada je išao posjetiti majčin grob, a inače živi u Zidinama, selu odakle Mamići vuku porijeklo, te tamo imaju djedovinu. Iva je u Čitluku osnovala poduzeće s Renatom Koraćem, zove se Ecoo solar energy i također će se baviti obnovljivim izvorima energije. Korać je vlasnik lanca kladionica u BiH, koji je Zdravku Mamiću posudio 44,5 milijuna kuna kojima je Mamić krajem srpnja prošle godine podmirio dug državi na osnovi pravomoćne sudske presude iz Osijeka te na taj način spriječio ovrhu države nad svojom blokiranom imovinom. Iva je u poduzeću prokuristica, isto kao i Marija Bunoza, dok je direktor Krešo Vukoja, inače direktor Koraćevih firmi.

U Hercegovini temperature ljeti mogu doseći i 45 stupnjeva, te je najtoplija regija u Bosni Hercegovini, kao što je to nekada bila i u bivšoj Jugoslaviji. Uz područje Atene u Grčkoj, ima najviše sunčanih dana godišnje u Europi. Uz osiguran otkup proizvedene električne energije svakako se radi o investiciji kojoj je uspjeh praktički zagarantiran.

Osim od pravomoćne presude, podsjetimo, Mamić se u BiH skriva i od dvije optužnice objedinjene u jedan sudski postupak kojim ga tužiteljstvo terete da je s bratom Zoranom, sinom Mariom, te Damirom Vrbanovićem, Sandrom Stipančićem, Igorom Korotm i Nikkyjem Arthurom Vuksanom oštetio GNK Dinamo za još oko 200 milijuna kuna. Druga se odnosi na njega, odnosno da je podigao s Dinamova računa 2,2 milijuna eura i zadržao ih za vlastite potrebe." - naveo je Jutarnji list.

