Saračević: Dok Sarajevo bilježi neslavne dane po (ne)čistoći, Mandić nas informiše da je indirektno odgovoran

O trzavicama unutar trojke, te pozivima za opoziv, koji se reflektuju na cjelokupnu političku situaciju u Kantonu Sarajevo, na društvenim mrežama se oglasio i Damir Faruk Saračević, vijećnik OV Stari Grad (NiP). Nije krio iznenađenje da je Mandić javno priznao, kako kaže da je za direktoricu "Rad-a" imenovao svoju rodicu.

Status prenosimo u cijelosti.

"Krizni PR"

- Znam već duže vrijeme za trzavice u Opštini Centar i međusobne optužbe i čovjeku nije drago zbog toga. Također, puno prijatelja koji žive u Centru već dugo se žale na loš rad opštine i iako su bili glasači Trojke, danas "dozivaju" vakat bivšeg načelnika Ajnadžića kada se, kako kažu, "u Centru bolje radilo", što bi trebao biti jedan crveni alarm. Ipak me je ova odluka o opozivu iznenadila, bez obzira na sve. Ali nemoguće je ne osvrnuti se na intervju načelnika Mandića koji je dao Klixu, kao očigledan dio svoj kriznog PR-a, koji pak obiluje moštvom nelogičnosti.

Krenimo redom. Na početku intervjua kaže da će iskoristiti sve ono što mu zakon omogućava "kako bi izbjegao referendum". Zašto načelnik koji kaže da dobro radi i da ima punu podršku građana želi da izbjegne referendum? Naime, na referendumu glasaju građani koji vide njegov rad, a ne odlučuje 16, 18 ili koliko već vijećnika koji mu kako se insinuira "rade o glavi" iz ličnih interesa. Zar referendum koji bi bio oboren velikom većinom glasova stanovnika Centra ne bi upravo bio podrška načelniku u njegovoj tezi da dobro radi i da ga građani cijene? Ako već ta podrška građana postoji kako kaže "te da je cilj Jasmina Ademovića domoći se načelničke pozicije". To je želja za vlašću i nema sumnje da on želi biti načelnik Općine Centar", rekao je Mandić.

"S konja na magarca"

Hm, sve je moguće. Lično Jasmina Ademovića znam kao izuzetno čestitog, čiji životni principi i dosadašnji rad odudaraju od ove teze, ali evo da uzmemo opciju da vlast kvari ljude i da je pretpostavka realna. Ali da vidimo da li to ima smisla. Jasmin Ademović dakle želi iz ličnih interesa da preuzme načelničku funkciju u Centru koja je po platnom razredu i po političkom nivou niža od funkcije koju trenutno obavlja Jasmin Ademović u Gradu. Dakle, napuštanje mjesta predsjedavajućeg Grada zarad mjesta načelnika jedne gradske opštine bio bi potez, što narod kaže “s’ konja na magarca”. Također, niko iole politički pametan se ne bi upuštao u veoma riskantan potez smjene putem referenduma koji su zbog male izlaznosti, veoma nesigurno i mogu teoretski zavisiti od stotinjak glasova. I sve to zarad samo jedne godine preostalog mandata. Ako neko već želi da preuzme mjesto načelnika, samo radi tog mjesta i ličnih političkih ambicija, onda logika nalaže da će taj neko sačekati da se potencijalno loš načelnik dodatno “ukopa” neradom, dok će pretendent na to mjesto iskoristiti godinu dana da pripremi dobru kampanju kako bi se onda na lokalnim izborima “dočepao” četverogodišnjeg mandata. Nešto mi ova druga Mandićeva teza ne pije vode, ali eto možda je do mene.

3. "Vidio sam se sa Dinom (Konakovićem) i potvrdili smo iskren i drugarski odnos… Pričali smo otvoreno i rekao je da će učiniti sve da se iz ovoga izađe…"

Ne znam zašto bi se “izlazilo” iz procesa koji treba da makne potencijalno neuspješnog načelnika pred kojim su ozbiljne optužbe za nerad, moguću korupciju, kršenje zakona… Zar nismo građanima obećali najbolje kadrove? Valjda red stvari nalaže, u najboljem interesu građana Centra koji nemaju još godina za bacanje dok neko ne počne konačno raditi, da se prvo istraže navodi iz inicijative za smjenu?

"Ogledalo rada trojke"

4. Kada je riječ o projektima Općine, Mandić se pohvalio kako je u ovoj godini izgrađeno osam igrališta, a kada je upitan zašto se s tim krenulo tek sada, odgovara da su imali druge planove.

Ova rečenica je strašna sama po sebi. Druge planove??? Koje? Koji su to planovi koji su bili razlogom nerada (koji priznaje i sam načelnik nabrajajući urađeno – dječija igrališta) Da je bilo šta veće pa valjda načelnik u kriznom PR intervjuu ne bi propustio priliku da to kaže? Načelnik jedne od najvažnijih opština u državi koja treba da bude ogledalo rada trojke, sa najvećim budžetom, nabraja osam dječijih igrališta kao "highlight" svog skoro 3-godišnjeg rada. Da živim u Centru, ne bi mi bilo dobro.

5. "Postavio sam direktoricu Rada, moju rodicu Veru Arnautović… Da, grad je prljav, ali nije samo direktorica kriva", nastavlja načelnik.

Ide sve gore i gore. "Postavio" sam direktoricu Rada.. "rodicu". Ne znam koji je dio ovdje strašniji. Dok Sarajevo bilježi neslavne dane po (ne)čistoći, dok se primjedbe građana na (ne)čistoću Grada upućene vijećnicima, medijima, portalima mjere stotinama i hiljadama, Mandić nas informiše da je on indirektno odgovaran za to, postavljajući nekompetentan kadar i priznajući da grad je prljav. Ima li ikakvog preuzimanja odgovornosti ovdje? Smjene? To da je imenovao “rodicu” saznadoh evo prvi put iz ovog članka i to je jednostavno teško i za komentarisat. Jesu li to ti principi stručnosti i borbe protiv nepotizma koje je trojka obećala građanima?

"Ja, i?"

6. Nezaobilazno pitanje za načelnika je bio i slučaj “Sarajevski ćilim”.

"Probili smo rok i šta ćemo sad, smijeniti načelnika?" kaže Mandić. Bahatost umjesto preuzimanja odgovornosti. "I šta ćemo sad?" Ja i? Zvuči poznato? Svojedobno smo razapinjali neke druge ljude zbog sličnih izjava.

7. "Sarajevski ćilim je koštao milion i 560.000 KM", kazao je Mandić.

Malo moderniji trotoar je koštao skoro dva miliona KM? Nadam se da će institucije reagovati i provjeriti opravdanost ovih velikih troškova, posebno imajući u vidu da izvođač radova ista firma “poznata” po turističkom kiosku na Čaršiji, za koji se svojedobno tvrdilo da je značajno troškovno precijenjen. Tada nam je to bila afera. Hoćemo li iste aršine primijeniti i na “ćilim”?

8. “Mnogi građani su komentarisali kako je “Sarajevski ćilim” više ponjava, da obuća zapinje za ploče, te da je realizacija daleko od onoga što se predstavljalo na početku.

"Da nisam ostavio telefon sada bih vam pokazao najmanje 800 pozitivnih komentara. Znate, idejni projekat je ideja a izvedbeni ono što se desi" kaže Mandić.

Volio bih da je načelnik “ponio telefon” i pokazao. O ukusima se ne raspravlja i lično još uvijek nisam prošetao “ćilimom”, ali ono što sam pročitao prije dva dana, nije bilo dobro. Veliki broj negativnih kritika građana, od toga da ćilim ne izgleda kao ćilim, kao što slični projekti izgledaju u drugim gradovima, do loše izvedbe, kamenih ploča i sl. Htio sam kasnije napraviti screenshotove tih komentara (pozitivan nisam vidio), ali je članak nakon pet sati bio uklonjen i sa njim i svi komentari. Da li je ljevičarsko Oslobođenje bilo izloženo nečijem pritisku da se članak ukloni, zašto je samo taj članak sklonjen, a ostali stoje, to je već do redakcije da objasni.

"Idejni projekat je jedno, a izvedbeni ono što se desi"

I na kraju šlag – “idejni projekat je jedno, a izvedbeni ono što se desi“, završava Mandić. Načelniče – osnove načelničkog posla. Izvedbeni projekat treba da bude identičan idejnom. Zato i postoji idejno rješenje (platila ga Opština - građani), da ne može svako da radi kako hoće. Zbog toga postoji i nadzorni organ (koji se također debelo plaća svakim tenderom) čija je uloga da osigura da je izvedbeni projekat preslik idejnom. A sve to nadzire, da bi bilo kako treba, sama Opština koja novcem građana finansira određeni projekat. Ako izvedbeni nije istovjetan idejnom propisane su sankcije, penali, mogućnost neplaćanja, sudskog gonjenja… Imajmo na umu da su ovo gore sve izjave/stavovi načelnika Mandića, a ne neke “neprijateljske strane” koja ga napada.

Neki kažu da ovo slabi trojku, da je udar na koaliciju, da joj nanosi štetu… Ne bih se složio. Ono što nanosi štetu trojci i cijelom projektu su nekompetentni ljudi, dupli standardi i nepremnost da se obračunamo sa lošim stvarima u našim redovima, gurajući ih "pod tepih". Oni koji su to radili godinama prije nas znamo kako su završili i građani su rekli svoje mišljenje o tom načinu rada. Trojku može samo ojačati kultura dijaloga, ali i kritičkog razmišljanja i obračun sa lošim pojavama.

Ako neko u strankama trojke nije spreman za tu vrstu rada i smatra da je “zarad mira u kući” i bolje “ne talasati” onda ti isti ne nude ništa bolje od onih koje smo smijenili. Uostalom i predsjednik NS-a Edin Forto je prije šest mjeseci rekao da “prenosimo uspješni koncept trojke u KS i na državu BiH.” Ako nismo spremni da se suočimo sa kritikama građana i nedovoljno dobrim radom naših izabranika u KS, pa kako ćemo to tek biti u stanju učiniti na državnom nivou?

Građani očekuju da Trojka pokaže da je vjerna svojim principima i da je spremna da mijenja one koji ne rade dobro. Za početak direktoricu RAD-a, ali i da uputi žuti karton još nekima. Godine prolaze, mi se vrtimo u mjestu, a ljudi se ibrete i bježe iz zemlje, čekajući zaista ozbiljan rad i suštinske, a ne kozmetičke promjene. Samo oni koji imaju snage mijenjati sebe, mogu mijenjati i društvo - poručio je Saračević.