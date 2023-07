U BiH sunčano, poslijepodne mogući pljuskovi

U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana porast naoblake u Bosni praćen pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji.

Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 °C.

U Sarajevu sunčano, a poslije podne porast naoblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 °C.