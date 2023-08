Vijećnik PDA u OV Banovići za "Avaz": Podnijet ću krivičnu prijavu za pokušaj ubistva 14 vijećnika

Meta na čelo

Vijećnik Sifet Ikanović (PDA) je za portal „Avaza“ prokomentarisao jučerašnja dešavanja. On ističe da je cilj jučerašnjih dešavanja bio da spriječi provođenje opoziva, koje je nova većina donijela.

- Ističu rokovi za opoziv, Komisija za opoziv je trebala da donese svoje akte, a OV da potvrdi neke akte. Mi trenutno nemamo pečata Općinskog vijeća, gdje trebamo da uredimo svaki glasački listić za opoziv. Gutić, s grupom ljudi s kojom je povezan, od Tužilaštva do policijskih organa, svjesno krši zakon i onemogućava građanima pravo da se izjasne o njegovom radu u protekle tri godine – kazao je Ikanović za portal „Avaza“.

Pojašnjava da je postojala poruka od dan prije ovih dešavanja, gdje je Bego Gutić, kako on ističe, stavio metu na čelo dopredsjedavajućem, Nerminu Kovačeviću i njemu.

- On je pozvao sve ljude pred općinu. Pozivam policiju i Tužilaštvo da pogledaju snimak i sagledaju koja struktura ljudi je došla pred zgradu Općine. To su ljudi koji su evidentirani u MUP-u TK kao korisnici narkotičkih sredstava, kao nasilnici. Ciljano je izabrana takva grupacija ljudi da čini masu, oni su dobili instrukcije da idu na zamjenika predsjedavajućeg i na mene, što se može vidjeti na snimcima. Ja ću sada otići u policijsku stanicu i podnijeti krivičnu prijavu za pokušaj ubistva mene, ali i svih 14 vijećnika – rekao je Ikanović za portal „Avaza“.

Do kraja godine

Ističe da oni ne smjenjuju Begu Gutića, nego da samo pokreću odluku o opozivu, a konačan sud na kraju daju građani.

- Mi samo hoćemo stvoriti preduslove da građani daju svoj stav, građani smjenjuju, građani su ga i birali. On dobro zna kakvu ima podršku na terenu i pokušava da onemogući i odugovlači to, jer u ovoj godini se mora provesti opoziv, a ukoliko se ne uspije do kalenderske 2024. godine to je zakonski nemoguće – zaključuje Ikanović za „Avaz“.