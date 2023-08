Promjena vremena: U BiH sutra naoblačenje sa kišom i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini sutra tokom dana postepeno jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Sredinom dana padavine se prvo očekuju na području Krajine i proširit će se na dio sjeverne i centralne Bosne.

Glavnina padavina u cijeloj zemlji je tokom noći na subotu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35, na području Krajine do 29 stepena.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18 stepeni, najviša dnevna oko 33.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka izmjerene u 14:00 sati: Bjelašnica 17 stepni; Ivan Sedlo 27; Sokolac 28; Livno i Srebrenica 29; Široki Brijeg 30; Bihać i Trebinje 31; Neum, Prijedor i Sarajevo 32; Banja Luka, Bugojno i Tuzla 33; Doboj, Gradačac, Mostar, Sanski Most i Zvornik 34; Bijeljina 35 i Zenica 36 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.