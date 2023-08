Mijatović: Neljudi su ubili ljude, svi naši zločini su nad nama samima

Potpredsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović oglasio se na Facebooku povodom Izvještaja Memorijalnog centra Srebrenica, ali i reakcija mnogih političara na to, kao i na zločine koji su počinjeni u BiH u mnogim gradovima, gdje je izjavio da su „svi naši zločini nad nama samima“.

- U Srebrenici je počinjen genocid, u Prijedoru je počinjen brutalan zločon i etničko čišćenje, Oluja je brutalno etničko čišćenje i zločin……. I tako možemo do sutra navoditi gdje smo sve jedni nad drugima ispali monstrumi. Nema mjeseca , a često ni sedmice gdje na Balkanu, a posebno u mojoj Bosni i Hercegovini se ne obilježava neko stradanje. Na svim tim mjestima neljudi su ubili ljude, na svim tim mjestima na našoj rodnoj grudi prolili smo krv jedni drugima – ističe Mijatović.

Dodao je da ovo nije nikakvo izjednačavanje i generalisanje što će mnogi bolesnici reći, već je to tragedija svih nas.

- I nakon svega toga, čak i danas se trudimo biti još veći monstrumi, da još više dosolimo rane jedni drugima. Kako bolan bene ne shvatate da od svoje djece pravimo monstrume, kako ne shvatate da ne puštamo kosti žrtava barem da se smire. Ne, trebamo biti još gori, trebamo ići do kraja u osvetu dok posljednji od nas ne nestane, jer to treba? Svaka žrtva u Srebrenici, Ahmićima, Oluji, Prijedoru, Sarajevu, Vlasenici, Kravicama… je žrtva naših bolesti, i nemojte da solimo naše uništene duše, dajte da pokušamo malo drugačije. A sad hajde pljujte svako iz svog ugla, svako iz svog stada, to samo i znate. Počast svim žrtvama, i vječni mir. Još jednom naglašavam svim bolesnicima, nište ne izjednačavam i ništa ne relativiziram, već pokušavam da nas sve dozovem pameti, dok nam se čitav svijet smije i naziva nas primitivcima i propalim narodom, a znam da to nismo – poručio je Mijatović.