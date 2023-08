Obilježena 31. godišnjica zatvaranja logora Omarska

U bivšem logoru Omarska kod Prijedora danas je, u organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, Udruženja logoraša „Prijedor `92.“ i Udruženja logoraša Kozarac, obilježena 31. godišnjica početka raspuštanja, odnosno zatvaranja ovog logora.

Predsjednik Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka Mirsad Duratović je izjavio Feni da je kroz ovaj logor u periodu od kraja maja do sredine augusta prošlo više od 6.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti iako se, kako kaže, koristi podatak iz Haškog tribunala da je kroz ovaj logor prošlo 3.334 logoraša nesrpske nacionalnosti.

Izvedeni na strijeljanje

- Međutim, to su evidencije koje su vođene u logoru, ali znatan broj logoraša je doveden i prošao je kroz logor Omarska i izveden je na strijeljanje negdje, da li u okolini Prijedora, ili na Korićanskim stijenama, ili u Sanskom Mostu nad jamom Hrastova glavica, ili u Bosnaskoj Krupi nad jamom Lisac, a koji nisu evidentirani u logoru Omarska - pojasnio je Duratović.

Kaže da je važno održavati ove komemoracije da bi se sjetili onih koji su zvjerski ubijeni na svim lokacijama, bez obzira da li je to logor ili masovna grobnicama ili neka jama.

- Druga stvar je da osvježimo svoje pamćenje i da tu priču prenesemo na generacije koje dolaze, kako bi istina o zločinima bila sačuvana - kazao je Duratović.

Po njegovim riječima, „moramo svakodnevno govoriti tu istinu, jer laž ne miruje“.

Žele izbrisati zločine

- Oni koji žele minimizirati i izbrisati te zločine i od zločinaca napraviti heroje, ne treba im to dopustiti, a to će uspjeti samo ukoliko mi budemo ćutali - naveo je Duratović.

Kaže da još uvijek slobodno hodaju i građani su ovoga grada „ljudi, odnosno neljudi, koji su u ljeto 1992. godine ubijali djecu po Prijedoru i danas kriju lokacije grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci te ubijene djece“.

- Znači, nisu se pokajali. Da su se pokajali za ono što su uradili, rekli bi nama danas ili jučer, ili prije 10 godina, gdje se nalaze kosti te ubijene djece - istaknuo je Duratović.

Podsjetio je da je jučer održana i komemoracija u povodu 31. godišnjice masakra nad jamom Hrastova glavica, u općini Sanski Most.

Prikrivanje zločina

Duratović napominje da je Hrastova glavica direktno vezana za Omarsku, jer su dan prije raspuštanja Omarske 124 logoraša izvedena, odvedena i strijeljana na Hrastovoj glavici.

- Kolika je namjera, ne samo da se zločin počini, nego i da se zločin prikrije, je činjenica da se jama Hrastova glavica od logora Omarska nalazi nekih do 60 kilometara. Da se ubace 124 čovjeka u autobus i voze 60 kilometara u dubinu šume, u neku jamu, ubiju i bace u dubinu od 25 metara – istaknuo je Duratović.

Po njegovim riječima, sve su to činjenice koje govore da je to sistematski rađeno, te da se ne može govoriti o nekim slučajnim incidentima, a pogotovo da se kaže da su to radile neke paravojne formacije.

- Nikakve paravojne formacije nisu mogle iz logora Omarska izvesti 124 čovjeka, provesti ih 60 kilometara u autobusu i pod pratnjom kroz prostor koji je bio pod kontrolom vojske i policije RS-a i strijeljati na tom lokalitetu. Sve je to bilo organizovano i dobro pripremljeno i logistički podržano od tadašnjih civilnih vlasti u Prijedoru – zaključio je Duratović.