Burne reakcije nakon objave fotografije prognanih Bošnjaka na obilježavanju godišnjice Oluje

Nakon što se prilikom obilježavanja godišnjice "Oluje" u Prijedoru na jednom od panela pojavila fotografija koja je nastala u Žepi 1995., a na kojoj su bošnjačke izbjeglice, uslijedile su reakcije. Аgencija iz Srbije tim povodom uputila je izvinjenje i preuzela odgovornost zbog, kako su rekli, nenamjerne greške.

- Mi nemamo nikakve veze s Olujom, mi smo izbjeglice iz Žepe - kaže za BHRT Nermina Mujkić Gušo, kćerka Sabine, koju je majka držala u naručju 1995. godine kada su protjerane iz Žepe.

- Prijatelj je vidio moju sliku s majkom, i on me je kontaktirao i ja sam samo proslijedila majci i majci rekla: Je li ovo moguće da smo mi u pozadini, mislim, Oluja, mi nemamo nikakvog kontakta nit' smo bili tamo. Mi smo izbjeglice iz Žepe koje su prešle na ovamo. Za svoju majku mogu reći da joj je najviše nanesena duševna bol. Žena koja se borila za svoju djecu, da ih prevede ovamo žive i zdrave i što je uspjela, u jednu ruku, možda ne do kraja, ali je uspjela. Nama je nanesena jedna velika duševna bol, prvenstveno mojoj majci, pa meni i ostatku moje pоrodice - kaže Mujkić Gušo.

Tehničko lice

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS priznalo je da je tokom obilježavanja godišnjice "Oluje" u Prijedoru prikazana fotografija Bošnjakinje iz Žepe kao srpske izbjeglice iz Hrvatske, te tvrde da prikazivanje fotografije predstavlja nehotičnu i nenamjernu grešku agencije iz Srbije koja je pripremala video-materijal, a koju je angažovala Vlada Srbije. Agencija "Pozitiv" uputila je iskreno izvinjenje porodicama Mujkić i Gušo, kao i svim učesnicima komemorativnog skupa, zbog ove, kako su istakli, nenamjerne greške, te su preuzeli svu odgovornost.

- Agencija se jeste izvinila, ali agencija je ovdje sasvim beznačajna. Ona je tu tehničko lice, ona je samo izvođač radova bila, a oni koji su odgovorni za to su politička rukovodstva i jednog entiteta u Bosni i Hercegovini i jedne države susjedne, čiji su najviši predstavnici bili tamo. Njihovo izvinjenje, jednostavno, značit će mnogo više od jednog običnog izvinjenja. To će biti pokazatelj koliko oni ozbiljno doživljavaju sve ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini - smatra sociolog Srđan Vukadinović.

Pod 10 različitih lupa

Vukadinović u razgovoru za BHRT ističe da su ovo stvari koje se moraju provjeriti "pod 10 različitih lupa, sa 10 stručnjaka".

- Ne može se drugačije ova zloupotreba okarakterisati nego kao bezumlje, bezdušnost, bezosjećajnost - smatra on.

Pojavljivanje fotografije na obilježavanju "Oluje" u Prijedoru, na kojoj se nalaze bošnjačke izbjeglice iz Žepe, izazvalo je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i regionu.