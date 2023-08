Adnan Delić: Nasilje je postalo mjera vrijednosti, popularnosti i priznatosti u društvu

Adnan Delić Federalni ministar rada i socijalne politike oglasio se na društvenim mrežama povodom jučerašnjeg stravičnog zločina u Gradačcu.

- Nasilje je postalo mjera vrijednosti. Mjera popularnosti i priznatosti u društvu. Na život odgovaramo nasiljem. Djeca i odrasli gotovo podjednako; i sistem je takav da bi se mogao nazvati nasiljem; nad zdravim razumom i inteligencijom. Djevojčica je nožem ubila nanu.

Promocija nasilja i nemorala

Djeca su zlostavljala svoju drugaricu vršnjakinju na internetu; društvo je ismijavalo mladića zato što radi na benzinskoj pumpi, pa se on ubio. Dječak je pucao u svog nastavnika i svoje školske kolege; muž je pucao u svoju suprugu i majku svog djeteta i otišao korak dalje; sve to podijelo sa svima onima koji imaju internet i koji su imali želudac da to gledaju - napisao je Delić.

Kako je naveo, domovi su nam puni starih; domovi su nam puni ostavljene djece.

- Nema mjesta u našim ustanovama socijalnog zbrinjavanja. Sve je više onih koji traže pomoć od stručnjaka; sve je više žena i djece koji sigurnost traže u sigurnim kućama bježeći od muža i oca nasilnika. Žena s djecom bježeći od nasilnika nema gdje otići. Privremeno u sigurnu kuću, ali šta poslije? Sistem nema adekvatan odgovor na sve učestalije nasilje, posebno nasilje u porodici. A sve kreće od porodice. Nasilje se prvo uči u porodici, a onda i u društvu koje nasilje prihvata kao sistem vrijednosti – naveo je ministar.

Također je dodao da je najpopularnija muzika danas koju mladi slušaju upravo promocija nasilja i nemorala. Napomenuo je su uzori našim mladima su steroidima nakljukani muškarci s kajlom oko vrata i pištoljem oko pasa.

- Sistem nema mehanizme kojima bi prevenirao nasilje. Sistem ne prepoznaje socijalne radnike i psihologe koji bi mogli i morali prepoznati i ukazati na rane simptome koji će dovesti do problema. Sistem nije razvio socijalne usluge koje će utjecati na prevenciju nasilja i biti podrška žrtvama nasilja. Sistem je socijalne radnike pretvorio u administrativce, a društvo nikad nije bilo u gorem stanju - stoji u njegovoj objavi.

Treba nam uvezivanje

I zato nam, kako ističe, treba korjenita promjena u sistemu.

- Treba nam transformacija sistema socijalne zaštite. Treba nam integrisani pristup rješavanja problema u društvu. Treba nam uvezivanje. Treba nam zakonski okvir koji će biti podrška žrtvi, a ne nasilniku. Treba nam zakon koji će u slučaju porodičnog nasilja iz kuće izmještati nasilnika, a ne žrtvu - ženu s djecom.

Treba nam promjena svijesti i vrijednosti u društvu. Vjerujem da ima razloga zašto sam tu gdje jesam i siguran sam da je ovo moja misija koju ću nastojati ispuniti zajedno sa svima koji imaju volje i energije raditi na tome da ovo društvo razvije sistem socijalne zaštite koji će biti dostojan čovjeka i vremena u kojem živimo - zaključio je Delić u svom obračanju na društvenim mrežama.