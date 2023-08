Jasmin Imamović za "Avaz" o inicijativi prema kojoj će se femicid tretirati kao posebno krivično djelo

Na narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebao bi se naći prijedlog Kluba zastupnika SDP-a BiH prema kojem bi se femicid tretirao kao posebno krivično djelo.

Autor teksta Rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u BiH je zastupnik Jasmin Imamović. Tim povodom smo kontaktirali zastupnika Jasmina Imamović, koji nam je otkrio šta je cilj ovakvog prijedloga.

On nam je pojasnio da procedura podrazumijeva da ukoliko zastupnici usvoje ovaj prijedlog naredni korak je na Vijeću ministara BiH koje bi trebalo ići u izmjene u zakonodavstva.

- Uputit ću na Predstavnički dom dopunu dnevnog reda sa ovom tačkom. Rezolucija je stav doma o nekom pitanju, a u konkretnom slučaju je nasilje nad ženama. U tom mom prijedlogu sam se pozvao na Ustav BiH, gdje su popisana ljudska prava i slobode i gdje je propisano da BiH i oba entiteta osigurati najveći nivo ljudskih prava, a to su ona koja su sadržana u Evropskoj konvenciji – rekao je Imamović za portal „Avaza“.

Eskalacija nasilja nad ženama

Dalje navodi, da se BiH treba pridržavati i Konvencije UN-a iz 1993. godine o uklanjanju nasilja nad ženama i Istanbulsku konvenciju.

- Faktičko stanje je da imamo eskalaciju nasilja nad ženama, a sada se dogodio i zločin u Gradačcu, a prije toga se desilo i premlaćivanje radnice u Jablanici. Znamo da će to biti višegodišnja borba i da će to trajati kako bi se spriječilo. Predložio sam šest zaključaka, a jedan od zaključaka je da inicira izmjenu Krivičnog zakonodavstva, kojom bi se femicid tretirao kao posebno krivično djelo, jer to je najekstremnija manifestacija nasilja nad ženama, jer samo zato što mu je žena ili supruga on misli da ima pravo da je tuče, premlati ili ubije – naglasio je Imamović za „Avaz“.

Pojašnjava da većina stručnjaka iz oblasti krivičnog prava smatra da je potrebno mijenjati i entitetske krivične zakone i zakone Brčko distrikta.

Upitan kako poboljšati provođenje i postojećih zakona, Imamović je svjestan brojnih problema u tom segmentu.

- Cilj je da imate i dobre zakone i dobru primjenu, to je ono čemu svako društvo treba da stremi ka tome. Malo je društava koji su dosegli taj maksimum. Treba težiti tome da imamo i jedno i drugo. Prvo je potrebno da stvorimo zakonsku mogućnost, ali onda treba raditi jako puno na samoj primjeni zakona – kazao je.

Forsirati da se aktivnosti provode

Pitali smo da li kao predsjednik Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost planira neke aktivnosti, kazao je da nije siguran da je konkretno ova Rezolucija u nadležnosti ove komisije.

- Sigurno da unutar Komisije planiram aktivnosti. Prvi cilj je da sa ovom Rezolucijom izađemo na Predstavnički dom, a onda će i Komisija za ljudska prava, ali i druge Komisije i različita tijela Parlamenta raditi u skladu sa svojim nadležnostima. Na nama je da forsiramo da se te aktivnosti ne zaustave i da se ide do kraja. Tražit ćemo od Vijeća ministara i da pokrene kampanju na jačanju svijesti o nasilju nad ženama, zatim da se uspostavi saradnja sa nevladinim organizacijama aktivnim u borbi protiv nasilja. Tražit ćemo i da Predstavnički dom traži od svih organa i institucija na nivou BiH donošenje etičkih kodeksa i njihovo usklađivanje sa međunarodnim konvencijama i Ustavom BiH – ističe Imamović za portal „Avaza“.

Sankcionisanje nasilja

Mišljenje da bi se na taj način preduprijedilo i bolje sankcionisalo nasilje.

- Društvo mora sprovesti niz akcija, moje mišljenje koje nije sadržano u Rezoluciji je da kada govorimo i o maloljetničkoj delikvenciji drugačije organizirati obrazovanje. Mišljenja sam da na 50 učenika mora biti jedan psiholog, sociolog ili pedagog, kako bi se posvetila veća pažnja odgoju, nego što je to slučaj danas, jer danas na čitavu školu imate jednog pedagoga. Potreban je set mjera, od kojih su neke i entitetske i kantonalne nadležnosti. Potrebno je popraviti i zakone i popravljanju funkcionisanja sistema, odnosno primjene – zaključio je Imamović.