Alarmantna situacija i u avgustu: Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu

Cijena energenata

- Imamo i zabrinjavajuću situaciju s cijenom energenata, u kojoj ljudi s plina prelaze na ono na šta ih nužda tjera, na različita kruta, fosilna goriva, poput uglja, a naš ugalj ima puno sumpora. Situacija će se sigurno značajno pogoršati, mi smo kotlina, a imamo i gradnju koja svake godine napravi barem jednu blokadu, jedan novi zid u obliku visoke zgrade koja sužava koridore kretanja zraka - ističe Đug.

Subvencioniranje troškova

Eksperti već godinama predlažu iste mjere, a u ovom trenutku Sarajevo bi preventivnim aktivnostima trebalo ublažiti stepen zagađenja na jesen i zimu. Jedna od mogućnosti je, slaže se profesor Đug, poticaj potrošača da ne koriste kruta goriva, a cijene plina mnoge će primorati da se ponovo griju na sve što im dođe pod ruku.

- Možda subvencijama cijene plina. Pri tome, možda, ne moramo koristiti naša, već sredstva EU, koja sigurno ima fondove namijenjene razvoju zelenih tehnologija. Bio je čitav niz strategija, ali one ostaju na papiru. Mene posebno nervira to što svake godine pričamo iste priče, pa me sramota da ove godine pričam isto što i prošle. Svi sve shvataju, vide, znaju, čak postoje i rješenja, ali ne vidim da se bilo šta pomjerilo barem za milimetar - naglašava profesor PMF-a Samir Đug.