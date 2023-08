Od utorka u BiH pljuskovi i grmljavina te pad temperature

U Bosni i Hercegovini tokom vikenda bit će sunčano i vruće, uz dnevnu temperatutu od 33 do 40 stepeni. Pogoršanje vremenskih prilika koje će biti praćeno prljuskovima i grmljavinom te padom temperature očekuje se od utorka.

Porast naoblake

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblake u centralnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.

U nedjelju, 27. avgusta bit će sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se u ponedjeljak, 28. augusta. Prema kraju dana jače naoblačenje sa zapada, što u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne može uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 19 do 27, na jugu do 28, a dnevna od 28 do 33, na sjeveroistoku Bosne do 39 stepeni.

Slab vjetar

U utorak, 29. avgusta bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Poslije podne u sjevernim područjima Bosne vjetar u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 18 do 24, na sjeveroistoku Bosne i u Hercegovini do 30 stepeni.

U srijedu, 30. avgusta bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab u Hercegovini jugoistočni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.