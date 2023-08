Konaković odgovorio Hayatu: Sijete laž, branite i promovišete korupciju i lopove

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković, nastavio je, uz priloženu dokumentaciju o prodaju TV prava "Telekomu Srbije", obračun s Hayat televizijom.

- Odgovorio mi je Hayat i rekao da ne govorim istinu. Kažu da su ugovor potpisali sa portugalskom firmom i da je potpisnik Jose Carlos Rodrigues A. Kažu da to nije “kako Konaković iznosi laž, Telekom Srbije”. Da krenemo redom.



Hayat je potpisao najmanje 3 ugovora sa istom kompanijom.

Telekom Srbije i Vip Team United povezane kompanije

O toj kompaniji kao posredniku koji u ime Telekoma Srbije kupuje ekskluzivna prava na televizijske kanale iz BiH pišu naši mediji već nekoliko godina.

Jedan od ugovora za distribuciju kanala preko OTT mreže na području cijelog svijeta realizuje se preko GO4YOU platforme koja je dio grupacije Telekom Srbije (slika ugovora i slike iz medija ispod teksta)

Jedan od ugovora za prijem i distribuciju kanala preko satelitske DTH platforme na području cijelog svijeta EKSKLUZIVNO samo preko operatera Telekom Srbije. U čl. 1 ovog ugovora ime Telekom Srbije ponavlja se tačno 10 puta (slike ispod teksta)

Vlasnik Hayata je i sam javno potvrdio (video u komentarima) da su Telekom Srbije i Vip Team United povezane kompanije. Da jesu svjedoče i ljudi iz ove branše kojima je nudjen isti aranžman, ali na njega nisu pristali. Neke tv kuće jesu prodale prava za inostranstvo, al’ Hayat je prodao prava i za BiH. O tome sam na press konferenciji govorio.

Na kraju, tačno je da to privatna firma i do može prodati prava kome hoće. Ja u to ne ulazim - naveo je Konaković.

Kako je istakao, "ulazim samo u onaj dio u kojem ta TV kuća sije laž o nama i napada naš patriotizam, govori o našoj izdaji jer sjedamo za sto sa nezaobilaznim akterima političke scene".

- Njima, u isto vrijeme, ne smetaju desetine hiljada eura iz Srbije i dominacija Telekoma Srbije u BiH. Nemam ja problem kad ode mlađahni kadar Sda u zagrebački noćni klub i giba se na zvukove Cecinih pjesama, sa gomilom alokohola na njegovom i stolovima oko njega.

Imam problem kad sutra izađe u medije i kaže “sad sam sa namaza, klanjao sam iza Muderisa”, želeći na takav način priskrbiti politički poen, a u isto vrijeme partijska mašinerija nas naziva munaficima, nevjernicima, adžijama, nenadima.

Nemam je problem kad viđeni Sda kadar pije viski naiskap, ljubi i liže trubače, provlači flašu viskija ispod nogu kao Harlemovci loptu.

Munafici, nevjernici, adžije, nenadi

Imam problem kad izađe sutra i priča o vjeri kao stubu svog života, a mašinerija melje ljude i sve koji nisu iz njegove stranke proglašava munaficima, nevjernicima, adžijama, nenadima.

Imam problem jer sijete laž, branite i promovišete korupciju i lopove, stranačko dižete iznad države i naroda, a na tom ste putu spremni pregaziti svakog ko vam se suprostavi.

Posebno mi smeta jer se u tim pohodima zagrnete plaštom moje vjere i plaštom naše časne odbrane od agresije, zarad svojih ličnih i stranačkih interesa. Zato se protiv vas takvih svim srcem borim.

p.s

Pregledao sam opet Registar boraca. Vlasnik Hayata ima 43 dana provedena u Armiji RBiH. Ja sam jednom prilikom tačno toliko proveo na Nišićkoj visoravni na terenu. 43 dana. Ja imam 1476 (ko hoće može izračunati koliko je to godina. Godina ima 365 dana) - napisao je Konaković na društvenim mrežama.