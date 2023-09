Od Čavića do Tadića: Kako su veliki protivnici Dodika preko noći postajali njegovi partneri

Jedan od najpoznatijih primjera je slučaj Vojina Mitrovića, koji je bio član SNSD-a, kojeg napušta i postaje dio tada opozicionog NDP-a zbog nezadovoljstva radom stranke. Ipak, brzo nakon što je dobio mandat na zajedničkoj opozicionoj listi za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, on se naprasno vraća u stranku čijim radom je do jučer bio nezadovoljan.

No, s vremenom se s brojem stranaka pretjeralo i zahvaljujući niskom izbornom pragu od tri posto svako je umislio da može biti predsjednik parlamentarne stranke, a samim tim se desio i veliki broj stranačkih transfera. Donekle je i razumljivo ukoliko su ti transferi unutar stranaka koje su na vlasti ili unutar opozicije, zbog raznih razloga, od neostvarivanja vlastitih ciljeva do raznih svađa između funkcionera.

U prvim godinama nakon rata osnivanje novih stranaka je bilo prirodna stvar. S obzirom na to da je višestrančje o ovoj zemlji novija pojava i da pred rat nije postao dovoljan broj stranaka, kako bi se izrazila različita politička uvjerenja, u taj proces se ozbiljnije krenulo nakon rata.

Aktuelni predsjedavajući Narodne skupštine RS Nenad Stevandić nekada je bio veliki protivnik Dodikovog režima. On je bio dugogodišnji funkcioner SDS-a, da bi onda 2015. godine formirao stranku Ujedinjena Srpska. Na zaprepaštenje svih, on se tada odlučio da bude dio vladajuće većine s Miloradom Dodikom.

Mitrovićev šef u tada opozicionom NDP-u bio je Dragan Čavić. On je bio jedan od najglasnijih opozicionara dugi niz godina. Godine 2017., govorio je da je RS talac politike Milorada Dodika i slijepe poslušnosti njegovih partnera i da se protiv takve politike mora dići glas. Određene poteze Dodikove vlasti nazivao je mafijaškim i pričao da je RS „izolovana u Dodikovim strahova, a svi slobodnomisleći građani trebaju pitati gdje to sve vodi“. Ipak, godinu nakon toga, naprasno nakon Općih izbora 2018. godine, NDP Dragana Čavića postaje dio vlasti.

Tektonski poremećaj su napravili i prelasci na stranu vlasti simbola SDS-a Obrena Petrovića i pokojnog Miće Mićića, dugogodišnjih gradonačelnika Doboja, odnosno Bijeljine.

Iako se šuškalo još uoči Općih izbora 2018. godine da je počelo približavanje Obrena Petrovića režimu, on je, ipak, isturen na čelo liste SDS-a za Predstavnički dom PSBiH. Kao neko ko ima neprikosnovenu podršku u Doboju, a uživa i veliku podršku povratničke populacije, on bez problema dobija mandat u najvišem zakonodavnom tijelu u državi. Neposredno nakon izbora on prelazi u SNSD, kao i gotovo kompletan Gradski odbor SDS-a Doboj, čime je SDS „priključen na aparate“ u tom kraju.