Konaković o napadima SDA: Sigurno ima emocija u našoj brakorazvodnoj parnici

Lider Naroda i pravde i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, negirao je da je u planu privatizacija/prodaja BH Telecoma te najavio njegovu reformu. Govorio je i o prozivanjima i optužbama Bakira i Sebije Izetbegović na njegov račun vrlo emotivno u Pressingu na N1.

"Ne prodajemo BH Telecom"

- Priča o privatizaciji velikih kompanije je prisutna 10-15 godina. Propušteno je vrijeme kada je to imalo smisla. Imate BH Telecom gdje je današnja dobit desetine miliona KM, a prije je iznosila više od 150 miliona KM. Današnja vrijednost i prije dvije decenije ne može se porediti. Imate podatke šta je ta vlast radila - rekao je Konaković.

Na pitanje idu li u prodaju BH Telecoma, odgovara:

- Ne vidim uopšte potrebu da se o tome razmišlja osim ako neko ne pokaže da je to neka mega ozbiljni ekonomski proces od kojeg bi BiH imala velike koristi.

Hoćete li objaviti podatke koliko je BH Telecom plaćao televizijama u vlasti Telekoma Srbije?

- Jedva čekam jer tu imam i ličnu i političku i građansku odgovornost da ono što sam pisao prije tri-četiri godine, da su oni finansiranjem projekata u vlasništvu konkurencije m:tel izgubili primat na tržištu. Večeras nas ne gledaju korisnici BH Telecoma.

Hoće li nas uskoro gledati?

- Apsolutno. Učinit ćemo sve. Novi menadžment će dobiti strateške zadatke da se medijska scena uredi, relaksira i ne finansira politički obračun sa bilo kim. Da se smanji bruka koju gledamo u prime-time širom kabla u BiH.

Je li istina da vas Hayat nikada nije zvala na gostovanje nakon izlaska iz SDA?

- Jeste. Dok sam bio u SDA bio sam stalni gost. Nisam trebao reagovati na onaj način. To su ljudi koji mi napadaju patriotizam. Ja ima 1.422 dana ratnog staža, a vlasnik Hayata ima 43 dana rata u BiH, i na to sam osjetljiv i reagovao sam. Novinarki se izvinjavam, ali sam dva-tri puta rekao da se ne obraćam njoj.

Jeste li savladali “duboku” državu?

- Nismo. Treba jako puno vremena, pipci su usvakoj pori ove države. Ta duboka država iskreirana je kroz tu političku organizaciju s piramidom na čelu sa predsjednikom i njegovom suprugom kroz pravosuđe, političke strukture i svim nivoima donjih dijelova, gdje ih nije trebalo biti – obrazovanje, zdravstvo – do onih tačaka koje pokazuju svu bolest našeg društva. Nisam znao da ih toliko ima. Ima jedan fenomen, dio se primirio, drugi dio se nudi nama.

Od ljubimca do mete SDA

Bili ste ljubimac SDA, sada vas napadaju?

- Ja sam dugo njihova prva meta. Sigurno ima emocija u našoj brakorazvodnoj parnici. Srcem sam tamo pripadao dok nisam vidio ovo o čemu sam počeo javno govoriti. Nije bilo lako, trpili smo pritiske i ja i moja porodica. Ali sam ponosan jer sam prva meta tog sistema koji tjera veliki broj ljud iiz države.

Emotivni ste, vidim vam suze?

- Jesam.

Kako doživljavate kada vas nazivaju izdajnikom?

- Ništa mi to ne smeta jer znam ko me naziva tako. Mene maloljetnog borca ne mogu zvati izdajnikom ljudi iz trezora. Ljudi znaju da mi nikada ne bi pristali preći crvenu liniju koja bi narušila suverenitet i integritet BiH. Oni nas zovu izdajnicima, a mi dobijamo papire da ono što smo govorili o izdaji kod revizije presude (BiH-Srbija, op.a.), da je tačno od A do Ž. Tražit ću taj famozni papir koji je Izetbegović dobio od Haga u kojem sve eksplicitno piše šta ne bi trebao raditi pa je otišao u Vijećnicu u slagao i uradio.

“Izdaja” revizije

Bakir Izetbegović je izdao reviziju presude u slučaju BiH protiv Srbije za genocid?

- Ti su dokazi prezentirani, dio je sam priznao kada je rekao da taj agent nema legitimitet. Nikada nije odgovorio zašto nije pustio ambasadoricu da podnese zahtjev za obnovu postupka jer je mogla. Još jedan dokaz nakon presud Stanišiću i Simatoviću u kojoj se spominje umiješanost Srbije, Srbija je oslobođena odgovornosti zbog minderaške politike Bakira.

Bakir u intervjuu za Al Arabya uputio poziv islamskim zemljama i napao Zapad da vas je doveo na vlast?

- Tvoja izjava da ti je narod važniji od stranke šteti tebi i stranci, stranka te postavlja, imenuje i čuva”– objavio sam tu poruku, poslao mi je kada sam se obračunao sa ViK-om (Izetbegovićeva poruka Konakoviću, op.a.). Spreman je zakuhati sa Zapadom, dodvoravati se islamskim zemljama da bi ostao na vlasti i obratno. Neka odgovori zašto ministar vanjskih poslova UAE 14 godina nije doašo u BiH i zašto su poremetili sve odnose s bliskim zemljama kada je BiH bila ljubimac islamskog svijeta? A znaju da je krajnja destinacija Brisel i u tome nas podržavaju. Islamske zemlje su prijatelj BiH. On (Bakir, op.a.) BiH neprirodno gura u konflikte s jednim i drugima.

Puno ste napadali Biseru Turković za rastrošnost, šta ste sve našli u MVP?

- Našao sam nekoliko strašnih stvari koje su neprimjerene – način putovanja, destinacije gdje su i domaćini bili šokirani što dolazimo.

“Ne koristim VIP usluge”

Korištenje službenih vozila u privatne svrhe, jeste li vi tu nešto promijenili?

- Ja sam u emisiju došao svojim privatnim vozilom bez pratnje jer je to moje privatno vrijeme. Maksimalno što zloupotrijebim je što kćerku vozim u školu jer je to vrijeme kada idem na posao. Pratnju koju imam mi je nakon 15 dana rekla "imamo problem, ne možemo zaraditi platu jer nam ne date da vas pratimo". Vrlo rijeko pale rotacije, ne dam im. U Ameriku putujem 16. aprila i prvi put biznis klasom. Do sada sam putovao ekonomskom klasom, karte kupimo ranije i budu jeftinije. Biznis karticu sam provukao 2-3 puta za sendviče za ekipu. Nikada ne koristim VIP usluge.

Hoće li se desiti rekonstrukcija u Vladi KS?

- Ja se nadam da hoće. SBiH je najnekorektniji politički partner koja je pokušala slomiti kičmu ovoj priči i vratiti SDA u sedlo. Postoji komotna većina za to.

Smjena Srđana Mandića?

- Srđan Mandić je moj prijatelj i rekao sam da je kao načelnik morao raditi bolje svoj posao. Da standardi koje smo očekivali od Mandića, Tanovića i ljudi iza kojih smo stali nisu na nivou očekivanja. Isto sam rekao da je opoziv nepotreban. Nisam rekao da podržavam, pustili smo proces neka građani kažu zadnju riječ, a odogvornost nose oni koji su pokrenuli.

Postoje li frakcije u NiP-u?

- Postoje različita mišljenja i sloboda mišljenja.