U BiH narednih dana sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 °C.

U ponedjeljak, 11. septembra, sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 °C.

Sunčano će biti i u utorak, 12. septembra. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 28 do 34 °C.

U srijedu, 13. septembra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 28 do 34 °C.

U četvrtak, 14. septembra, u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32 °C - saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.