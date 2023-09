Javašluk Sebije Izetbegović: Na KCUS-u se pravili tenderi da bi uslove ispunjavala samo jedna kompanija

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH napravio je finansijski izvještaj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu. Ovom zdravstvenom ustanovom, koja je najveća u državi, i dalje upravlja kompromitirana Sebija Izetbegović, supruga predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.



Ured je dao mišljenje s rezerverom i ukazao na brojne nepravilnosti u radu ove zdravstvene ustanove. Čak je šest nerealizovanih preporuka iz prošlih godina koje je dao Ured.

Kršenje zakona

O samovolji u ovoj ustanovi dovoljno govori to da nije donesen, niti Ministarstvu zdravstva KS dostavljen godišnji plan i program obavljanja unutrašnjeg nadzora za 2022., čime se krši Zakon o zdravstvenoj zaštiti. KCUS je bio obavezan, u cilju prevencije korupcije, donijeti i Plan integriteta, no i to je zanemareno.

Totalno odsustvo bilo kakve odgovornosti generalne direktorice Sebije Izetbegović pokazuje i to da Upravnom odboru nije podnosila tromjesečne izvještaje o cjelokupnom poslovanju ustanove, čime je prekršen zakon.

Ured ističe da su se i lažno prikazivali podaci, što je dovelo do viška prihoda nad rashodima.

- Promet tuđe robe (lijekova i potrošnog materijala koje finansira FZZOIR) evidentiran je u bilansnoj knjigovodstvenoj evidenciji, zbog čega je finansijski rezultat precijenjen za 1.133.084 KM –ističe Ured.

Pojašnjavaju da se time prekršio Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH te da je to ostvarilo utjecaj na prikazivanje finansijskog rezultata za 2022. godinu.

Ured za reviziju institucija u FBiH ukazao je i na probleme u javnim nabavkama. Vezano za jednu nabavku iz avgusta 2022. godine Ured ističe da su na otvorenom pozivu u dalju proceduru upućeni „i dobavljači koji ponuđenim tehničkim specifikacijama nisu odgovarali traženim specifikacijama medicinskog sredstva.“

Direktni sporazumi

U određenim postupcima se ukazuje na unaprijed naštimane konkurse, gdje samo jedna kompanija ispunjava uslove.

- Tenderska dokumentacija za nabavu digitalnog RTG aparata, u dijelu tehničke specifikacije, sačinjena je na način da je upućivala na aparat jednog dobavljača, što znači da nije osiguran jednak i nediskriminirajući pristup za sve ponuđače - ističe Ured.

Klinička apoteka KCUS-a je zaključila čak 216 direktnih sporazuma u vrijednosti 467.404 KM. Naravno, direktni sporazumi podrazumijevaju manje transparentan način nabavki.

- Pored direktnih sporazuma, Klinički centar je vršio nabavku ovih predmeta nabavke putem otvorenih postupaka i konkurentskih zahtjeva za dostavu ponuda od različitih dobavljača. Na ovaj način, nabavka je vršena zaključivanjem više direktnih sporazuma, čime je odabran manje transparentan postupak, smanjena konkurentnost, kao i mogućnost ostvarivanja niže cijene – pojašnjava Ured.

Ovakav javašluk u upravljanju najvećom zdravstvenom ustanovom u državi košta građane FBiH svaki mjesec 7.036 KM, koliko iznosi osnovna plaća Sebije Izetbegović, dok je čak u jednom mjesecu joj isplaćen i iznos od 8.497 KM, kada je mijenjala kolegu na drugom radnom mjestu.

Podsjećamo, ovo je već drugi mandat Sebije Izetbegović na čelu ove zdravstvene ustanove. On ističe u januaru 2024. godine, a već naredni mjesec bi trebala početi procedura izbora novog generalnog direktora.