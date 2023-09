Ukoliko pobijedi u borbi za načelnika: Ko će naslijediti Irfana Čengića u Skupštini KS

Irfan Čengić je kandidat trojke i još nekoliko stranaka za načelnika Općine Stari Grad. On trenutno obnaša funkcije zastupnika u Skupštini KS i delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Ukoliko Irfan Čengić pobijedi u borbi za načelničku funkciju morat će se odreći trenutnih funkcija.

On je na izborima dobio funkcije sa liste SDP-a, pa će upražnjeno mjesto u Skupštini KS dobiti sljedeća osoba sa liste te stranke koja još uvijek nema mandat, pod uslovom da ga prihvati.

To je prema trenutnom stanju Vedrana Vikić-Musić, kćerka legendarnog komandanta Dragana Vikića. Ona je trenutno uposlenica Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, no prema informacijama do kojih je došao „Avaz“ ona će odbiti tu funkciju.

Tako da bi u slučaju pobjede Irfana Čengića u Skupštinu KS trebao ući Ademir Spahić, koji je trenutno predsjednik Upravnog odbora Domova zdravlja KS.

Podsjećamo, Ademir Spahić je bivši uposlenik KCUS-a, koji je na sudu dobio Sebiju Izetbegović zbog nezakonitog otkaza.