Jens Volk: Presuda "Kovačević" otvara nužnost dovršetka ustavne tranzicije za BiH

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Kovačević važna je jer otvara nužnost dovršetka ustavne tranzicije za Bosnu i Hercegovinu, izjavio je Jens Volk (Woelk), profesor uporednog ustavnog prava na Univerzitetu u Trentu, Italija.



On je to kazao na pres-konferenciji održanoj video-linkom uoči njegovog gostovanja kao uvodničara na današnjoj sesiji nezavisne asocijacije intelektualaca u Sarajevu o temi „Nakon presude Evropskog suda u slučaju Kovačević: Je li ustavna reforma neophodna, ali i nemoguća?“.

Volk je rekao da osnovno što proizilazi iz presude "Kovačević" jesu jednaka prava za sve u Bosni i Hercegovini i smjer kojim država treba da ide ukoliko želi evropsko društvo.

- Presuda jasno kaže da je najvažnije političko predstavljanje građana. Sada postoji razlika između konstituenata i manjina; znači mora se razmišljati o ustavnim promjenama po mjeri Bosne i Hercegovine jer sadašnji ustav ne sadrži šanse da BiH postane porodica evropskih zemalja budući da nema nivo demokratskih prava nužnih za Evropu - kazao je Volk.

Bilo da ustavne promjene budu rađene izmjenama i dopunama ili pak, izradom novog ustava, u to moraju biti uključeni građani čija uloga mora biti presudna, iziričit je prof. dr. Jens Volk koji inače naglašava veliku važnost poštivanja presude "Kovačević" i drugih odluka Evropskog suda za ljudska prava jer bi to to značilo i dosljedno poštivanje Evropske konvencije.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, on naglašava da su strane sudija u Ustavnom sudu BiH neka vrsta garancije svega što je napisano u dokumentima i sporazumima koje je Bosna i Hercegovina dužna poštovati. Tek kad budu ostvareni ciljevi iz ustava i drugih dokumenata, strane sudije mogu otići, kazao je Woelk.