Prijedlog zakona o vanjskim poslovima BiH danas pred državnim poslanicima

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas bi na sjednici trebalo da razmatra principe Prijedloga zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma danas je utvrdila da je prijedlog tog zakona usklađen s Ustavom i pravnim sistemom BiH, a Komisija za vanjske poslove bi se u o njemu trebala izjasniti na sjednici zakazanoj za sutra ujutro.

Definisanje vršenja vanjskih poslova

Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić je na sjednici Ustavnopravne komisije kazao da predloženi zakon regulira materiju i odnose institucija BiH u vođenju i provođenju vanjske politike.

Napomenuo je da se o zakonu o vanjskim poslovima prvi put raspravlja u parlamentarnim klupama, „jer nikad do sada on nije ni mogao imati parlamentarnu većinu, do ovog saziva Vijeća ministara BiH“.

Kako je navedeno u obrazloženju, cilj donošenja tog zakona je objedinjavanje postojeće zakonske regulative kojom se utvrđuje i definiše vršenje vanjskih poslova, te njeno sređivanje i sistematiziranje u jedinstven zakon.

Donošenjem tog zakona omogućava se uspostavljanje jasne distinkcije između vanjske politike i vanjskih poslova, koji se vrše putem instrumenta diplomatije.

Druge tačke dnevnog reda

Poslanici bi trebali razmatrati i principe Prijedloga zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, koji je također predložilo Vijeće ministara BiH.

Ustavnopravna komisija je utvrdila da je predloženi zakon usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH.

Brkić je kazao da je zakon koji je ranije donesen 2000. godine pokazao svoje manjkavosti u kontekstu vremenskog okvira za sklapanje određenih ugovora.

- Sada se uvode jasni rokovi za institucije BiH u kontekstu sklapanja međunarodnih ugovora – pojasnio je Brkić.

Poslanici bi trebali razmatrati i Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2022. godinu, čiji je podnosilac Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Predviđeno je i razmatranje nekoliko poslaničkih inicijativa, kao i Prijedlog odluke o osnivanju ad hoc komisije Parlamentarne skupštine BiH za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.