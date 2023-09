Patrijarh Porfirije dolazi u Mostar

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije narednog vikenda dolazi u posjetu Eparhiji zahumsko-hercegovačkoj i primorskoj u Mostaru, potvrđeno je na današnjoj press konferenciji u Vladičanskom dvoru u Mostaru.



Velika radost

Povod njegove posjete je 150 godina od osveštanja Saborne crkve u Mostaru, čija obnova nije u potpunosti završena.

Starješina Saborne crkve Mostar Duško Kojić kazao je da dolazak patrijarha predstavlja veliku radost za pravoslavne vjernike te da će imati veliki značaj za duhovnu obnovu naroda koji živi na ovom području.

- Mnogo će nam značiti dolazak i podrška Njegove svetosti, ako uzmemo u obzir da je posljednji put neki od poglavara Srpske pravoslavne crkve služio liturgiju u Sabornoj crkvi Svete Trojice 1933. godine. Dakle, tačno 90 godina se navršava otkako je patrijarh Varnava služio u ovom hramu - rekao je Kojić.

Zamisao je bila, nastavio je on, da do ove godišnjice bude i osvećenje Saborne crkve u Mostaru. Međutim, u tome se nije uspjelo, s obzirom na to da je, kako je rekao, završeno 40 posto radova te da do konačne obnove predstoji još posla.

- Posjeta patrijarha Porfirija će u duhovnom smislu biti obnova pravoslavnog naroda i života u Hercegovini i u okviru obilježavanja 150 godina od osvećenja Saborne crkve priređujemo i donatorski ručak za završetak radova na obnovi našeg hrama. Pozvali smo sve zvaničnike iz zemalja regiona, sve institucije i predstavnike BiH i očekujemo veliki odziv svih pozvanih - istakao je on.

Velibor Milivojević, dopredsjednik Gradskog vijeća Mostar, kazao je da je Grad Mostar prepoznao značaj posjete patrijarha Porfirija, kao i značaj obnove Saborne crkve te su se na poziv Eparhije odazvali i pristali zajednički učestvovati u obilježavanju ovog jubileja.

Podstrek svima

- Jubilej od 150 godina od osveštanja ovog hrama kazuje nam o nekom prošlom vremenu, ali i o snazi naroda, kulture, vjere, svega onoga što se u tim godinama upravo u Mostaru i dešavalo - rekao je Milivojević.

Naglasio je da će liturgija koju će patrijarh služiti u Mostaru biti podstrek svima, pogotovo, pravoslavnim vjernicima i sveštenstvu u dolini Neretve za konačnu obnovu Saborne crkve u Mostaru.

- Nadam se da ćemo na donatorskom ručku prikupiti sredstva i da će konačno hram Svete Trojice zasjati u punom svjetlu - naveo je Milivojević.

U okviru dvodnevne posjete, patrijarh Porfirije će posjetiti i manastir Žitomislić, kao i Prebilovce.