I danas toplo, ali s pljuskovima i grmljavinom

Danas će u Bosni i Hercegovini, prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, preovladavati pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima kiša, jači pljuskovi i grmljavina se očekuju u zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne, a u ostatku dana i tokom noći u cijeloj zemlji.

Širom zemlje se očekuju inzenzivnije padavine, što može uzrokovati pojavu bujica i urbanih poplava. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 19 do 25, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju tokom poslijepodneva i noći. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 25 stepeni.