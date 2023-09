Nikšić: Spremni smo tražiti rješenja oko svih otvorenih pitanja

Nermin Nikšić, lider SDP-a u izjavi za novinare uoči sutrašnjeg sastanka koalicijskih partnera koji će biti održan u Mostaru rekao je kako se iskreno nada da će ono što je dogovoreno sutra krenuti dalje u realizaciju.



- Ove izjave koje smo u posljednje vrijeme čuli, uslovljavanja, ne čine mi se da idu u tom pravcu i iskreno se nadam da su one više neka populističko-medijska pozicija nego realizacija onoga što smo se dogovorili. Vidjet ćemo kako će to izgledati, mi u ime trojke i sada dolazimo kao što smo dolazili na svaki sastanak, spremni da razgovaramo, spremni na kompromise, bez spremnosti da mi nekog ucjenjujemo ili da nas neko ucjenjuje. Spremni smo da tražimo rješenja oko svih otvorenih pitanja. Smatram da je vrlo važno da ono što smo do sada uradili kapitaliziramo usvajanjem još dva ili tri zakona iz Agende čime bi otvorili, zaista, značajan fond podrške za sve građane u BiH - rekao je Nikšić.

Naglasio je kako postoje značajne naznake od jednog dijela predstavnika međunarodne zajednice da bi to bilo dovoljno za otvaranje pregovora BiH za status u Evropskoj uniji.

- Smatram da je to zalog za koji se isplati pomučiti i tražiti kompromis, jer od toga će korist imati svi građani BiH - poručio je Nikšić, koji prisustvuje donatorskom ručku za dovršetak obnove Saborne crkve u Mostaru.