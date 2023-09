Foto / Evo kako bi trebao izgledati parter Saborne crkve u Mostaru

Podsjetimo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za završetak Saborne crkve u Mostaru je obećao najmanje tri miliona eura.

- Vjerujemo da bi to gotovo sigurno trebalo biti dovoljno da se taj posao i završi. U idućoj godini okupit ćemo sve javne institucije i rasporediti tu obvezu da crkva može na to računati i mislim da je vrlo važno da to završimo što je prije moguće - kazao je Dodik.

Predsjednik Vlade FBiH Nermin Nikšić naveo je kako će Vlada iz budžeta za obnovu Crkve svete Trojice u Mostaru osigurati 50.000 KM.

- Ovaj budžet smo naslijedili i u njemu smo uspjeli osigurati navedeni iznos, a želja nam je da i u sljedećoj godini, kad se budu završavali ti radovi, Vlada FBiH u budžetu predvidi sredstva kojima će podržati izgradnju da se konačno završi ovaj konkretan posao - kazao je Nikšić.