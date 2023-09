Nova imenovanja otvorila brojna pitanja: Šta se dešava u Gradskom vijeću, ko uopće čini vladajuću koaliciju

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća (GV) Sarajeva vijećnici su razmotrili razloge te prihvatili ostavku Dragana Stevanovića (SDP), a izglasana su i neka nova imenovanja koja potencijalno mogu dovesti do raskola unutar GV.

Naime, na sjednici GV Sarajeva imenovana je predsjednica Skupštine JP „Sarajevo“. Na tu funkciju izabrana je Aida Bajramović, koja je sekretar Uprave Grada Sarajeva.

Sukobi interesa

Bajramović je predsjednica Skupštine JP „Sarajevo“, čiji je osnivač Grad Sarajevo, na čijem čelu je Benjamina Karić, što dovodi do pitanja je li došlo do sukoba interesa ovim imenovanjem.

Stevanović, bivši zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća, potvrdio je za „Avaz“ da je glasao protiv ovog imenovanja.

- Ured za borbu protiv korupcije je stava da je istovremeno članstvo u Gradu i komisiji nespojivo... Imenovanje po konkursu za predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Sarajevo“ je izvršeno s obzirom na to da je dosadašnja predsjednica otišla u kabinet premijera Federacije, a i ja sam podnio ostavku - kazao je Stevanović.

Dodao je kako je bio protiv odluke o izboru.

- Nešto mislim da je gospođa Bajramović neki loš kadar... Mislim da to nije princip, to je mjesto koje je, prema nekim dogovorima, pripadalo Socijaldemokratskoj partiji i trebali smo mi, u Socijaldemokratskoj partiji, da utvrdimo neke prijedloge. Nažalost, stanje unutar Kantonalnog odbora SDP-a je takvo da mi nemamo dobru komunikaciju i dovodi do ovoga da „svako za se travu pase“, tako da sam ja glasao po svojoj savjesti, a ne po inputima bilo kojeg političkog organa, a pogotovo me više ne obavezuju nikakvi dogovori unutar koalicije, ako ona uopće postoji – zaključio je Stevanović.